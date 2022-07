La fermeture du CLSC n’est pas «un élément déterminant» dans la mort d'un homme de Senneterre

La fermeture partielle du CLSC de Senneterre l’automne dernier n’est pas « un élément déterminant » dans la mort de Gordon Richard Genest survenue le 30 novembre à l’hôpital d’Amos, tranche la coroner Geneviève Thériault dans un rapport rendu public mardi.

Le décès de l’homme 65 ans avait suscité une large couverture médiatique l’automne dernier. La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, avait blâmé la fermeture de 16 h à 8 h des services de santé d’urgence de la petite municipalité d’Abitibi pour expliquer le long délai avant la prise en charge de M. Genest.

L’affaire était remontée jusqu’à l’Assemblée nationale où les partis d’opposition avaient vilipendé le gouvernement caquiste pour sa mauvaise gestion du système de santé.

Face à une importante pénurie de personnel dans la région, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue avait été contraint l’automne dernier de réduire ou de suspendre temporairement plusieurs services sur son territoire, dont les services d’urgence la nuit à Senneterre qui ont cessé d’être offerts le 18 octobre. Ceux-ci ont repris le 7 mars dernier.

Selon la coroner Thériault, rien ne permet toutefois d’établir que M. Genest aurait pu être sauvé s’il avait pu obtenir des services de santé la nuit à Senneterre ou si une ambulance était arrivée plus rapidement. « C’est plutôt le fait que M. Genest ait attendu si longtemps avant de recourir à de l’aide qui lui a été fatal étant donné la condition médicale en jeu dont il n’était malheureusement pas conscient », établit-elle.

Le décès de M. Genest est attribuable au choc hypovolémique secondaire à la rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale.

Fil des événements

Le 29 novembre au matin, Gordon Richard Genest, un résident de Senneterre, commence à ressentir des douleurs au bas du dos et au ventre. Plusieurs de ses proches lui recommandent de se rendre au CLSC, ce qu’il refuse de faire, croyant que la douleur passerait.

Dans la nuit, à 2 h 38, l’homme loge un appel au 911, mentionnant que sa douleur est devenue trop intense. À ce moment, la seule ambulance qui dessert Senneterre était indisponible puisqu’elle répondait déjà à un appel d’urgence.

À 3 h 15, le répartiteur du 911 rappelle M. Genest et change la priorité d’appel. Il demande à l’ambulance de la municipalité de Barraute, située à environ 32 km de Senneterre, de se rendre chez l’homme dont le ventre avait commencé à gonfler.

Les paramédics arrivent à 3 h 49 et conduisent M. Genest vers l’hôpital de Val-d’Or, situé à 68 km de Senneterre. Sur la route, le sexagénaire perd conscience.

À 4 h 50, il arrive à l’hôpital de Val-d’Or. Une échographie révèle qu’il souffre d’un anévrisme de l’aorte abdominale. M. Genest fait un premier arrêt cardiorespiratoire. Son anévrisme de l’aorte abdominale se rompt. Il reçoit des transfusions de sang.

À 6 h 10, l’ambulance transporte d’urgence le patient vers l’hôpital d’Amos, situé à environ 70 km de Val-d’Or, où se trouve un chirurgien vasculaire. À 7 h 01, M. Genest fait un deuxième arrêt cardiorespiratoire alors que l’ambulance entre dans le garage de l’hôpital d’Amos. Son décès est constaté au bloc opératoire à 7 h 15.

Facteurs de risque

Dans son rapport, la coroner Thériault souligne que M. Genest cumulait plusieurs facteurs de risque de l’anévrisme de l’aorte abdominale : hypertension artérielle, tabagisme et rétrécissement des artères carotides, entre autres.

Même s’il avait pu être vu en urgence au CLSC de Senneterre, « on ne peut être certain qu’un examen clinique de M. Genest […] aurait permis au médecin de suspecter un anévrisme de l’aorte abdominale », écrit-elle. Le CLSC de Senneterre ne dispose d’aucun appareil d’échographie abdominale, de tomodensitométrie ou d’imagerie à résonance magnétique, spécifie Me Thériault.

Quant au délai avant l’arrivée de l’ambulance, elle ajoute qu’il est « le résultat d’un malheureux concours de circonstances qui a fait en sorte que le seul véhicule de la zone de Senneterre était déjà en route vers Val-d’Or avec un autre patient avant que M. Genest appelle le 911 ».

Après l’appel de M. Genest au 911, il a fallu 1 h 11 avant qu’une ambulance le prenne en charge et 2 h 12 avant qu’il franchisse les portes de l’hôpital de Val-d’Or. Si une ambulance avait été disponible plus tôt, ce drame aurait-il pu être évité ? « Il y a beaucoup trop de facteurs en jeu pour conclure que M. Genest aurait pu être sauvé mais ses chances de survie auraient possiblement été meilleures […] », mentionne la coroner.

Elle conclut néanmoins que « la fermeture partielle du CLSC de Senneterre, les services d’appel d’urgence, les services ambulanciers, les protocoles préhospitaliers et les corridors de transport ne sont pas en jeu dans ce décès ».