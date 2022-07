Une action collective dénonce des soins défaillants offerts aux personnes suicidaires au Québec

Congés médicaux hâtifs et manque de communication avec les patients et leurs proches lors des soins : c’est notamment ce que reproche au gouvernement une demande d’action collective intentée au nom des parents et héritiers des personnes qui se sont suicidées au Québec, depuis janvier 2019. Elle sera déposée en cour ce mardi, a appris Le Devoir.

La requête sera présentée à la Cour supérieure au nom de deux personnes dont le proche s’est suicidé ainsi que de l’Association Québécoise des Endeuillés du Suicide. Elle vise l’ensemble des CISSS et CIUSSS de la province, qui ont l’obligation « d’assurer l’accessibilité, la continuité et la qualité des services », peut-on lire dans la requête. Cela n’a toutefois « pas été le cas » pour les personnes qui se sont suicidées depuis trois ans et demi dans la province, écrit-on.

Le Procureur général du Québec est aussi visé par la requête, puisqu’il est responsable de chapeauter l’offre de soins et services prodigués dans les établissements de santé et de s’assurer de l’efficacité des politiques en matière de prévention du suicide, explique au Devoir Me Philippe Larochelle, qui a piloté le dossier.« Une mission qu’il a failli d’exécuter », selon le document.

Me Larochelle compte prouver que « la faute court à travers tous les suicides qui se sont déroulés au Québec [depuis janvier 2019] où on peut constater qu’avec des mesures simples, avec des mesures de prévention, avec une meilleure coordination, ces [morts]-là dans une large mesure auraient pu être prévenues ». Le manque de communication et de collaboration des équipes soignantes avec les familles de personnes suicidaires et l’absence de suivis font notamment partie des lacunes évoquées par l’avocat.

« Tous la même histoire »

Josée Bilodeau, la représentante de l’action collective, est la soeur de Suzie Aubé. Cette dernière s’est suicidée le 18 janvier 2019, après avoir obtenu le jour même son congé de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). Elle souffrait d’un trouble de santé mentale et de dépendance à l’alcool.

La veille de sa mort, Suzie Aubé avait été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies lors d’une permission de sortie pour préparer son retour chez elle. Elle a été ramenée à l’IUSMQ, où elle avait été traitée les jours précédents. Mme Aubé a obtenu son congé le lendemain, sans que les proches en soient avertis afin de mettre en place un plan de sécurité adéquat, déplore sa soeur Josée Bilodeau, en entrevue avec Le Devoir.

Après la mort de sa soeur, Mme Bilodeau est entrée en contact avec d’autres personnes endeuillées en raison du suicide d’un proche. « Je me suis rendu compte qu’on avait tous la même histoire », relate la femme de 57 ans. La résidante de Québec a donc décidé d’intenter une action collective afin de réclamer de meilleurs traitements pour les personnes suicidaires.

Des compensations sont exigées pour « tous les parents et héritiers des personnes qui se sont suicidées [au Québec] depuis le 1er janvier 2019, à titre d’héritiers et à titre personnel », peut-on lire dans la requête. Un montant de 10 000 $ est réclamé pour la succession de la personne décédée, ainsi qu’une somme de 20 000 $ destinée aux proches pour les dédommager de ce qu’ils ont vécu.

Un « électrochoc » dans la société

Pour Mme Bilodeau, l’énergie d’intenter une action collective lui vient de sa soeur. « Ça a vraiment été une guerrière, une battante », souffle-t-elle, les larmes aux yeux. Séparations, déménagements et problèmes financiers : Suzie Aubé a eu une « vie difficile », note-t-elle.

Avec ce recours, Josée Bilodeau souhaite de meilleurs traitements, notamment pour ceux qui souffrent à la fois d’un trouble de santé mentale et d’alcoolisme. Les préjugés persistent, même chez les professionnels de la santé, déplore-t-elle. « Les problèmes de dépendance sont encore vus aujourd’hui comme une faiblesse morale ou de mauvaises habitudes. Alors qu’il s’agit d’une maladie qui est reconnue. »

La mort de Mme Aubé a fait partie des cinq suicides étudiés par la coroner Me Julie-Kim Godin dans le cadre de son enquête sur le suicide et sa prévention qui a pris fin en juin dernier. La coroner n’a pas encore publié ses conclusions.

Pour Me Larochelle, cette action collective se veut « un électrochoc » dans la société. Le suicide est souvent associé aux problèmes de santé mentale, souligne-t-il. Or, les traitements dans ce domaine sont « le parent pauvre du système de santé québécois », affirme-t-il. « On ne réussit malheureusement pas à s’attaquer de manière efficace au problème du suicide. »

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) Sur le Web : Suicide Action Montréal

