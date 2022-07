5 Aujourd’hui, un muret de ciment ceinture ce qu’on nomme la baie de Venise. Les bras de ruisseau ont été remblayés d’un mètre de roches et de terre, et les canaux ont disparu. Il faut maintenant s’aventurer plus loin dans les terres pour en apercevoir encore. Mais le nom est resté. Marie-France Coallier Le Devoir