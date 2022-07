Quoi retenir de la fin de semaine?

Les soldats ukrainiens se retirent de Lyssytchansk

L’armée ukrainienne a confirmé dimanche soir son retrait de Lyssytchansk, ville stratégique de l’est de l’Ukraine dont la prise avait été revendiquée quelques heures plus tôt par Moscou, qui dit contrôler toute la région de Louhansk.

Après des semaines de combats dévastateurs, la prise de Lyssytchansk, qui comptait 95 000 habitants avant la guerre, permet à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l’intégralité du Donbass, bassin industriel de l’est de l’Ukraine largement russophone et en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014. L’armée russe pourra ainsi avancer vers Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l’ouest, touchées dimanche par des tirs de roquette.

Siversk, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Lyssytchansk, pourrait être la prochaine bataille, et les forces ukrainiennes semblent vouloir s’appuyer sur une ligne de défense entre cette ville et Bakhmout, afin de protéger Sloviansk et Kramatorsk.