Un terrain cédé à la Ville au lieu de 170 logements sociaux dans Centre-Sud

Le terrain où un bâtiment de 170 logements sociaux devait voir le jour sur le site de l’ancienne tour de Radio-Canada, à l’est du centre-ville, sera cédé à la Ville de Montréal, cette dernière n’ayant pas accès à un financement suffisant pour permettre la concrétisation de ce projet, a appris Le Devoir.

En juin 2021, l’arrondissement annonçait en grande pompe avoir conclu une entente avec le Groupe Mach afin de prévoir l’inclusion de 482 logements sociaux et de 245 unités abordables sur l’ancien site de Radio-Canada, destiné à accueillir un imposant développement immobilier mixte.

La réalisation de ces logements sociaux était prévue en trois phases, dans autant de bâtiments. La première prévoyait la construction d’un immeuble de 170 unités, qui devait voir le jour à l’intersection du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Alexandre-DeSève, dans le quartier Centre-Sud. Ce projet dit « clé en main » était piloté par le Groupe Mach et l’organisme Interloge, qui se spécialise dans le développement et la gestion de logements sociaux.

Selon nos informations, la facture d’ensemble pour la réalisation du projet s’élevait à 58 millions de dollars.

Pas assez de financement

Un écart de plusieurs millions de dollars s’est toutefois creusé entre la somme prévue par les promoteurs de ce bâtiment de logements sociaux, confrontés à la hausse des coûts de construction, et la somme que la Ville était en mesure d’obtenir du programme AccèsLogis Montréal afin de financer ces unités. Résultat : ce projet est tombé à l’eau pour des raisons financières, a-t-on appris.

« On n’a jamais été capable de s’entendre avec la Ville pour au final leur vendre un bâtiment une fois construit, selon leurs normes pour le logement social. On a donc annoncé à la Ville qu’on ne pouvait pas construire de logements sociaux pour eux – ce bâtiment-là du moins – et on a enclenché le processus pour leur céder le terrain. Donc, c’est la Ville éventuellement qui va construire elle-même des logements sociaux à cet endroit », confirme au Devoir le vice-président au développement immobilier du Groupe Mach, Cédric Constantin.

M. Constantin précise que les plans de ce bâtiment étaient prêts. Ce projet était donc bien avancé. Le communiqué de la Ville datant de l’été dernier concernant l’inclusion de logements sociaux sur le site de l’ancienne tour de Radio-Canada affirmait que la construction de certains d’entre eux pourrait commencer à l’automne 2022. « C’est quelque chose qu’on aurait été prêts à lancer en chantier le plus vite possible », assure M. Constantin. « Le projet se développait vraiment rapidement », affirme également par courriel le directeur général d’Interloge, Louis-Philippe Myre.

Or, il faudra maintenant attendre jusqu’à la fin de 2023, simplement pour compléter le processus de cession du terrain qui devait accueillir 170 logements sociaux. La Ville devra ensuite trouver un nouveau porteur de projet pour ce site. Bref, tout le processus sera à recommencer.

« C’est difficile pour nous et c’est difficile pour la Ville. […] Malheureusement, on en est tous victimes » du manque de fonds disponibles pour réaliser des logements sociaux à Montréal, soupire M. Constantin. « Je pense sincèrement que la Ville de Montréal a fait tout ce qu’elle pouvait pour faire marcher ce projet-là, mais elle avait dans un certain sens les mains liées. Nous aussi, on a fait des efforts pour s’entendre sur un prix » pour concrétiser ce projet, en vain, ajoute-t-il.

Le coordonnateur du Comité logement Ville-Marie, Éric Michaud, rappelle d’ailleurs que les besoins en matière de logements sociaux sont particulièrement importants dans le quartier Centre-Sud, où les locataires à faible revenu écopent d’un embourgeoisement « accéléré ». « De nombreux ménages vont devoir se magasiner un logement on ne sait pas où dans la grande région de Montréal », déplore M. Michaud, dont l’organisme recense quelque 1150 ménages en attente d’un logement social dans l’arrondissement de Ville-Marie.

M. Constantin reste toutefois confiant que les deux autres bâtiments de logements sociaux prévus sur ce site pourront se réaliser. « C’est encore possible pour les autres », assure-t-il. Mais pour M. Michaud, l’espoir est mince. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Mais à en juger par les actions du gouvernement actuel, c’est assez désespérant », laisse-t-il tomber.

Manque de fonds

Au cours des consultations prébudgétaires, la Ville avait réclamé 265 millions de dollars pour réaliser d’ici 2025 les quelque 2000 logements d’AccèsLogis promis dans les dernières années pour Montréal, mais qui n’ont toujours pas été livrés. Elle a finalement récolté 30 millions dans le budget 2022 du gouvernement Legault, qui a concentré ses investissements dans un nouveau programme visant à accélérer la construction de logements abordables au Québec.

« Pendant que Québec et Ottawa discutent de virgules sur des formulaires, les familles [des quartiers] Sainte-Marie et Saint-Jacques qui cherchent un logement respectueux de leur capacité de payer en paie le prix », se désole Louis-Philippe Myre. Ce dernier presse ainsi Québec et Ottawa de s’entendre en matière de financement du logement social afin que les fonds promis « descendent dans les municipalités au plus vite ».

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, n’était pas disponible pour commenter ce dossier vendredi. Le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a également pas commenté vendredi.