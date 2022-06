Québec rehausse l’allocation-logement et des suppléments au loyer

Après avoir annoncé mercredi la construction par le gouvernement du Québec et des partenaires de 3000 logements sociaux et abordables, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, rapplique jeudi en bonifiant l’allocation-logement et des suppléments au loyer pour les Québécois dans le besoin.

L’allocation-logement, qui avait été augmentée l’automne dernier, pourra désormais atteindre 170 $ par mois, ce qui correspond à une hausse de 70 %, selon la ministre. Elle estime que 134 000 ménages seront admissibles à cette aide financière pour payer leur loyer en 2022-2023.

Le gouvernement rehausse aussi le loyer admissible dans le cadre du Programme de supplément au loyer qui permet à un ménage admissible de vivre dans un logement en ayant seulement 25 % de ses revenus à débourser. Le coût d’admissibilité des logements de ce programme est donc porté à 150 % du loyer médian.

L’annonce de jeudi du gouvernement s’ajoute au Plan d’action en vue du 1er juillet annoncé le 19 mai dernier par la ministre Laforest et à une campagne de la Société d’habitation du Québec afin d’aider les ménages dans leur recherche d’un logement ou pour le paiement de leur loyer.