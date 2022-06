Ouvert ou fermé le 1erjuillet ?

Certains commerces fermés

Les petits commerces, comme les épiceries, les dépanneurs, les pharmacies et les stations-service seront ouverts le 1er juillet, parfois avec des horaires réduits. Les marchés publics et les succursales de la SAQ suivront quant à eux l’horaire habituel. Les restaurants et les bars continueront de servir leurs clients. Toutefois, les centres commerciaux, les banques et les caisses seront fermés vendredi. Les annexes de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront également fermées en ce jour férié.