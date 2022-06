Quoi surveiller aujourd’hui ?

Logements sociaux et abordables

À quelques jours de la grande valse des déménagements du 1er juillet, et alors que sévit une crise du logement, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, doit prendre la parole en matinée au sujet de l’augmentation de l’offre de logements sociaux et abordables. Cette nouvelle devrait impliquer le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et Fondaction, qui auront des représentants sur place.