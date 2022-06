Airbnb prend d’assaut les villages champêtres

Dans plusieurs villages champêtres du Québec courus par des visiteurs d’ici et d’ailleurs, la plateforme de location à court terme Airbnb a eu pour effet de raréfier le nombre de logements disponibles pour les locataires qui souhaitent y résider à long terme, en plus d’entraîner des hausses de loyer. État des lieux.

Il a beaucoup été question, ces dernières années, des désagréments causés par la présence de logements offerts sur Airbnb à Montréal. Or, la proportion du marché locatif qu’accapare cette plateforme est nettement plus élevée dans des dizaines de villages situés entre autres dans les régions de Charlevoix, des Laurentides et de l’Estrie qu’elle ne l’est dans la métropole, selon des données inédites provenant du site Inside Airbnb obtenues par Le Devoir. Celles-ci ne comptabilisent que les logements mis à louer pour de courtes durées sur cette plateforme et ne tiennent donc pas compte de ses concurrents, comme Sonder et Vrbo.

La métropole compte près de 9000 logements entiers mis en location sur Airbnb, soit environ 1 % de son parc locatif. Cette proportion frôle les 38 % dans la petite municipalité bucolique de Petite-Rivière-Saint-François, elle atteint près de 16 % à L’Anse-Saint-Jean, dans la région de Charlevoix, et avoisine 11 % à Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

« C’est très préoccupant parce qu’il y a une population à faible revenu qui habite toute l’année dans ces municipalités-là », où le marché locatif se resserre et où les loyers grimpent rapidement, souligne en entrevue la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme.

L’organisme a croisé les données du site Inside Airbnb avec celles du dernier recensement de Statistique Canada pour évaluer les répercussions des locations à court terme de cette plateforme sur le marché locatif de toutes les municipalités de la province. Le Devoir a obtenu les résultats de cette analyse, à quelques jours du 1er juillet.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, est d’ailleurs bien au fait de l’accaparement d’une partie des logements locatifs de sa ville par cette plateforme de location à court terme. Cette situation, souligne-t-il, survient au moment même où des travailleurs déclinent des offres dans le milieu de la restauration, de l’hôtellerie, voire dans l’hôpital de Baie-Saint-Paul, « parce qu’ils ne trouvent pas un endroit où se loger ».

« C’est sûr que c’est préoccupant », lâche l’élu dans la fin vingtaine, qui « ne veut pas que la qualité de vie des gens qui habitent le territoire pâtisse du tourisme ». Il espère ainsi adopter, dans les prochaines semaines, des changements réglementaires qui auraient pour effet de limiter le nombre d’autorisations pouvant être délivrées sur son territoire pour ce type d’hébergement touristique, en plus de restreindre les zones permises. « On est en train d’être plus sévère et de limiter leur présence sur le territoire », soutient M. Pilote, qui a fait le constat que la législation mise en place par Québec pour encadrer les locations à court terme a « peu de mordant ».

« Ce qu’on voit, c’est que les règles actuelles ne découragent pas les investisseurs qui en font une business », souligne également Véronique Laflamme, qui réclame une interdiction pure et simple des locations de type Airbnb dans les secteurs où le taux d’inoccupation des logements locatifs a chuté en dessous de 3 %.

Des loyers élevés

Une analyse réalisée par Le Devoir des logements mis en location à long terme sur le site Kijiji montre d’ailleurs que le loyer moyen d’un quatre et demie est plus élevé dans quatre municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qu’à Montréal. Il dépasse les 1500 dollars par mois dans deux MRC des Laurentides et atteint 1492 dollars dans celle du Fjord-du-Saguenay, des secteurs qui comptent plusieurs villages touristiques. Ce loyer moyen est de 1425 dollars sur l’île de Montréal.

« Quand on sait qu’on peut gagner beaucoup d’argent en mettant un logement sur Airbnb, ça contribue aussi à faire augmenter le prix des loyers », au détriment des « communautés locales », croit Mme Laflamme. C’est notamment le cas à Mont-Tremblant, où les loyers sont devenus « exorbitants », constate le travailleur de rue Martin Légaré, qui aide les personnes à faible revenu et vulnérables du secteur.

« À Mont-Tremblant, il y a deux classes : il y a les pauvres et les riches », dit celui qui constate que les logements loués à prix d’or sur Airbnb empêchent par ricochet de nombreux locataires à faible revenu de se loger dans cette municipalité des Laurentides pour un prix qui convient à leur situation financière.

« Le manque de logements, c’est énorme, j’ai des gens dans la rue, des gens qui font du couch surfing » en dormant chez des amis faute d’avoir leur propre chez-eux, confie M. Légaré. « S’il y avait des logements pour les assistés sociaux, ce serait génial, mais ils prennent tout ça pour faire du Airbnb. »

Avec Laurianne Croteau