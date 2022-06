Adoption des premières conventions collectives en archéologie au Québec

Les 200 membres du Syndicat national des archéologues du Québec ont adopté, le 18 juin dernier, les ententes de principe intervenues avec trois firmes, afin d’obtenir leurs toutes premières conventions collectives.

« Ça prouve que c’est possible, en 2022, de changer ses conditions de travail », se réjouit Alexandra LaPerrière, vice-présidente à l’information du Syndicat national des archéologues du Québec. Après « deux ans de lutte », le syndicat – fondé en mars 2020 – est parvenu à un accord avec les firmes Patrimonia, Artefact Urbain et Archéo-Mamu, dit-elle. Ces nouvelles conventions collectives permettront notamment à un archéologue qui se trouve à l’échelon maximal d’avoir droit à une augmentation de 35 % de son salaire, dès 2023.

Mais il reste encore du travail à faire pour « uniformiser les conditions de travail et les salaires en archéologie », dit Mme LaPerrière. À terme, l’objectif est d’arriver à une entente de principe avec « les autres employeurs plus récalcitrants », soutient la vice-présidente du syndicat.

Cette « lutte syndicale » est nécessaire, puisque la santé et la sécurité sur les chantiers d’archéologie font défaut depuis très longtemps, souligne Alexandra LaPerrière. « Parfois, on n’a même pas de toilettes », soulève-t-elle.

Il arrive que les archéologues doivent travailler avec des sols contaminés aux hydrocarbures. « Ça sent très fort et ça donne mal à la tête, relate Mme LaPerrière. Tu peux presque t’évanouir. » La vice-présidente du syndicat précise donc que des équipements de protection pour les voies respiratoires, des survêtements, des gants robustes et un système de lavage de main sont nécessaires. Certains employeurs fournissaient toutefois déjà les équipements adéquats, précise-t-elle.

En signant des conventions collectives qui garantissent de meilleures conditions de travail, le but est de « garder notre monde et notre expertise », dit Mme LaPerrière. Cette dernière, qui pratique depuis 2008, est « l’une des plus anciennes » du milieu, fait-elle remarquer.

Au Québec, diverses formations universitaires mènent à l’archéologie professionnelle, explique Alexandra LaPerrière. Certains travailleurs détiennent un baccalauréat en archéologie, en anthropologie ou en histoire, énumère-t-elle. D’autres collègues autochtones, eux, sont « allés à l’université de la forêt », en raison de leurs connaissances des terres ancestrales, ajoute-t-elle. « On n’a pas défini ce qu’est un archéologue dans nos conventions [collectives] par souci d’inclusion », explique Mme LaPerrière.