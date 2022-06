L’Avalanche remporte la coupe Stanley

L’Avalanche du Colorado a été sacrée championne de la coupe Stanley pour la première fois en 21 ans. Pour y parvenir, elle a éliminé les doubles champions en titre.

L’Avalanche a défait le Lightning de Tampa Bay 2-1, dimanche, et a remporté la série finale en six rencontres.

Il s’agit d’un troisième titre pour l’Avalanche dans son histoire et un premier sacre depuis 2001.

Nathan MacKinnon a été le catalyseur des siens avec un but et une aide tandis qu’Artturi Lehkonen a marqué le but victorieux. Les deux filets de l’Avalanche sont venus lors de la période médiane.

Le défenseur de l’Avalanche Cale Makar a remporté le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires.

Steven Stamkos, qui a touché la cible après un peu moins de quatre minutes après la mise au jeu initiale, a été l’unique buteur du Lightning.

Darcy Kuemper a repoussé 22 tirs dans la victoire. Son vis-à-vis, Andrei Vasilevskiy, a réalisé 28 arrêts.

L’entraîneur-chef de l’Avalanche, Jared Bednar, est devenu le premier pilote à avoir soulevé la Coupe Kelly (ECHL), la coupe Calder (LAH) et la coupe Stanley.

La séquence de trois championnats de l’attaquant Patrick Maroon a pris fin. Toutefois, Corey Perry a porté sa série de revers en finale de la coupe Stanley à trois. Il avait baissé pavillon avec les Stars de Dallas en 2020 puis avec le Canadien de Montréal en 2021.

Le Lightning a de nouveau dû faire sans les services du joueur de centre vedette Brayden Point.

De son côté, l’Avalanche a dû composer avec l’absence du héros du premier match — le buteur en prolongation — Andre Burakovsky, blessé depuis le deuxième affrontement de la série.

Un match à l’image d’une guerre des tranchées

Le Lightning a entamé la rencontre de la façon rêvée. Après un avantage numérique non concluant, il a ouvert le pointage à 3:48.

Après une sortie de zone où Makar a été gêné, la rondelle a rebondi sur le patin d’Ondrej Palat avant de se retrouver sur le bâton de Stamkos. Le capitaine du Lightning a tout simplement glissé le disque entre les jambières de Kuemper pour donner les devants aux locaux.

En fin de première période, les occasions ont commencé à survenir pour l’Avalanche. Nazem Kadri a été frustré par Vasilevskiy puis, quelques minutes plus tard, la déviation de Lehkonen a frappé le poteau de plein fouet.

Seulement 1:54 après le retour des vestiaires pour démarrer le deuxième engagement, l’Avalanche a créé l’égalité. Bowen Byram a passé la rondelle à MacKinnon qui a dégainé sur réception. Son tir frappé est passé juste sous le bouclier de Vasilevskiy.

Lors d’une descente à trois contre deux à 12:28 lors du deuxième vingt, Josh Manson et MacKinnon ont tenté de combiner leur effort pour marquer. Toutefois, la passe de MacKinnon a été bloquée par un joueur du Lightning, mais s’est retrouvée sur la palette de son coéquipier, Lehkonen, qui a battu Vasilevskiy avec un tir dans le coin supérieur opposé.

Le Lightning a semblé frustré par le scénario et a commis plusieurs gestes répréhensibles. Ryan McDonagh a donné une violente mise en échec à Darren Helm près de la bande et Stamkos a tiré la rondelle sur un officiel.

L’Avalanche n’a pas retiré le pied de l’accélérateur en troisième période et a continué de générer plusieurs occasions de marquer. Vasilevskiy s’est cependant dressé devant les tirs et a permis au Lightning de croire en une remontée.

Nikita Kucherov a obtenu l’une des meilleures chances des siens en troisième période, quand son tir sur réception a été bloqué par Kuemper avec un peu moins de sept minutes à faire. Il s’agissait uniquement du deuxième tir des hommes de Jon Cooper lors de la période.

Avec un peu plus de deux minutes à faire, le Lightning a retiré Vasilevskiy en faveur d’un sixième patineur, mais en vain.