Quoi surveiller aujourd’hui ?

Financement pour les soins de longue durée

Une autre annonce du gouvernement fédéral sur la santé est aussi à prévoir ce matin. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, dévoilera un financement pour l’appui des soins de longue durée au Québec.

En mai, la coroner Géhane Kamel a tranché, après 69 jours d’audiences et l’écoute de plus de 200 témoins, que « nos aînés les plus vulnérables ont été dans l’angle mort de nos gouvernements [et] de la société ».