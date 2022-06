Quoi retenir de la fin de semaine ?

Sommet du G7

Ce week-end a été marqué par la première journée du G7, qui s’est tenue en Allemagne. À l’aube du 123e jour de l’invasion russe, les dirigeants des sept pays ont tourné leurs yeux vers l’Ukraine.

Alors que les États-Unis avaient promis de fournir plus d’armement au gouvernement ukrainien plus tôt dans la semaine, le président américain, Joe Biden, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, ont annoncé un embargo sur les importations d’or russe. Une décision qui n’avait pas encore été officialisée par le G7 au complet, mais qui viserait à affaiblir financièrement la Russie.

Ce sommet sera aussi rythmé par des discussions entourant la crise climatique et les menaces sur la sécurité alimentaire et énergétique qui sévit dans plusieurs pays, dont certains des pays qui ont été conviés à l’événement : l’Indonésie, l’Inde, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Argentine.