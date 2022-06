3,5 millions de logements supplémentaires requis au Canada d’ici 2030

Le parc de logements du pays devra atteindre plus de 22 millions d’unités d’ici 2030 pour rétablir l’abordabilité pour tous les habitants du Canada, calcule la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans un nouveau rapport.

Cette estimation signifie qu’environ 3,5 millions de logements supplémentaires devraient être construits au Canada dans les huit prochaines années.

L’agence fédérale note que les deux tiers des logements manquants se trouvent en Ontario et en Colombie-Britannique, deux marchés qui ont fait face à des baisses importantes de l’abordabilité ces dernières années.

Vers 2003 et 2004, un ménage moyen aurait dû consacrer près de 40 % de son revenu disponible à l’achat d’une maison moyenne en Ontario et près de 45 % en Colombie-Britannique. En 2021, ce montant était proche de 60 % du revenu disponible.

Un approvisionnement supplémentaire de logements serait également nécessaire au Québec, car l’abordabilité dans la province a diminué au cours des dernières années, a précisé le rapport.

Pour que le logement redevienne abordable pour tous au Canada, il faudrait que les promoteurs soient plus productifs et exploitent pleinement leurs terrains pour y construire plus de logements, a estimé la SCHL. De leur côté, les gouvernements devraient accroître la rapidité et l’efficacité des systèmes réglementaires, a poursuivi l’agence.