Une formation courte pour les renforts dans les bureaux de passeports

La ministre responsable de gérer le dossier des imposants délais de traitement de passeports, Karina Gould, précise que les employés prêtant main-forte à Service Canada et provenant d’autres ministères ne sont pas ceux qui effectueront les vérifications normalement faites par des agents qui ont reçu une formation de 15 semaines.

L’idée est que ces personnes appelées en renfort puissent être à pied d’oeuvre après une formation beaucoup plus courte, selon ce qu’elle a soutenu mercredi en mêlée de presse.

« Nous sommes en train d’avoir d’autres stratégies pour faire des formations pour les autres éléments de traitement de passeports pour s’assurer que ces gens-là pourraient travailler sur d’autres étapes dans le processus afin de le faire, justement, plus efficacement », a dit Mme Gould.

Appelée à préciser combien de temps d’apprentissage est à prévoir, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a répondu que cela variera. « Pour quelques-uns, ça va être des heures parce qu’ils vont être à former sur différents points d’intervention sur les passeports [et] pour d’autres, ça pourrait être une semaine parce que peut-être qu’ils [interviendraient] à d’autres étapes. »

La veille, elle avait indiqué que des discussions sont en cours pour réaffecter temporairement des « centaines de personnes » faisant partie des effectifs de l’Agence du revenu du Canada (ARC), du ministère de l’Immigration et d’Affaires mondiales Canada.

Mercredi, elle a fait savoir que « des douzaines » d’employés du ministère de l’Immigration sont « déjà en place cette semaine » alors que sa collègue au Revenu national, Diane Lebouthillier, avait fait savoir que de premières ressources ont aussi été fournies du côté de l’ARC.

« Ce qu’il est important de savoir, c’est que les passeports sont un document sécuritaire. Ils sont la propriété du gouvernement. Ça représente la citoyenneté canadienne, alors il y a un processus de vérification d’intégrité et de formation des officiers de passeports [qui prend] normalement 15 semaines », a expliqué Mme Gould.

La ministre Lebouthillier n’a pas fourni d’estimations quant au nombre d’employés de l’ARC qui viendront en renfort, à terme, se contentant de dire que cela était évalué. « On va tout faire pour vraiment aider notre collègue, mais aussi aider les gens », a-t-elle affirmé en déplorant la situation dans les bureaux de passeports.

Repartis bredouilles

À Montréal, de nombreux Québécois ont passé la nuit de mardi à mercredi dehors, près des portes d’entrée de bureaux de Service Canada dans l’espoir de pouvoir obtenir le plus rapidement possible un passeport canadien afin de pouvoir voyager.

Des images diffusées à la télévision ont notamment montré des centaines de personnes rassemblées devant le Complexe Guy-Favreau, au centre-ville de Montréal, et plusieurs dizaines d’autres à un centre de Service Canada de Laval.

Mardi soir en entrevue à l’émission L’Heure du monde diffusée sur les ondes de Radio-Canada, la ministre Gould a annoncé la mise en place d’un système de rendez-vous avec des billets distribués aux gens faisant la file afin d’éviter qu’ils n’aient à attendre durant des heures.

Or, mercredi matin, plusieurs médias ont rapporté que bien des personnes ont dû repartir bredouilles sans obtenir de rendez-vous.

Questionnée à ce sujet en mêlée de presse, la ministre a fait savoir qu’elle devait s’entretenir avec la directrice régionale du Québec pour tirer la situation au clair. « J’étais sous l’impression qu’ils auraient parlé avec tout le monde dans la file et je veux vérifier exactement ce qu’ils ont fait et ce qu’a été la réponse », a dit Mme Gould.