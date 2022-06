L’aide aux sinistrés de La Baie sera bonifiée, annonce Legault

Un montant allant jusqu’à 375 000 $ sera offert aux sinistrés qui devront dire adieu à leurs maisons situées à La Baie, à Saguenay, a annoncé mercredi le premier ministre François Legault, de passage dans le secteur.

« Sur les 76 résidences qui ont été évacuées, il y en a cinq, malheureusement, qui ne pourront pas être sauvées, qui devront être démolies », a dit M. Legault, aux abords de la zone évacuée. Quatre autres maisons pourraient aussi subir le même sort, a ajouté le premier ministre. La somme maximale offerte à ceux qui ne pourront pas retourner chez eux passe donc de 260 000 $ à 375 000 $.

En ce qui concerne les 67 autres résidences, les Baieriverains pourront y retourner d’ici deux à quatre mois. Il s’agit de la durée estimée pour compléter les travaux de stabilisation du secteur.

« On va s’occuper de vous, au moins de la partie financière », a assuré M. Legault, en s’adressant aux citoyens. L’aide de 20 $ par jour offert aux sinistrés sera doublée, a-t-il annoncé. En tout, plus de 190 personnes ont dû quitter le secteur de La Baie, en raison du risque imminent de glissement de terrain. Une première maison a été emportée le 13 juin dernier.

Des sinistrés se trouvent présentement dans leur résidence secondaire, dans leur camping, dans un logement de l’Office municipal d’habitation, dans un logement d’un propriétaire privé ou à l’hôtel. « On pense que d’ici vendredi tout le monde devrait avoir un logement », a indiqué François Legault, aux côtés de la mairesse Julie Dufour et Andrée Laforest, la ministre québécoise de l’Habitation et de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

D’autres détails suivront