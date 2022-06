Ouvert ou fermé pour la Fête nationale?

Les bureaux de passeports exceptionnellement ouverts

Les points de services provinciaux et fédéraux ainsi que les comptoirs de permis de la Ville de Montréal seront fermés. Les bureaux de Postes Canada et la plupart des écocentres le seront également. Exceptionnellement, les bureaux de Service Canada pour le renouvellement des passeports seront ouverts en raison du fort achalandage actuel.

La plupart des bibliothèques et des maisons de la culture seront fermées, mais plusieurs piscines et pataugeoires municipales pourront accueillir des citoyens. Il en va de même pour le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Jardin botanique et l’Insectarium de Montréal. De nombreux musées, dont le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée d’Art contemporain, accueilleront aussi des visiteurs.