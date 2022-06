Des policiers à pied pour refroidir Montréal-Nord

Montréal-Nord, ça a changé en mieux. » Ces paroles ont été lancées avec satisfaction par Salim Darazi, le propriétaire du dépanneur Pierre, situé sur la rue du même nom, en plein coeur d’un secteur de la métropole où les gangs criminalisés ont déjà fait la pluie et le beau temps.

Depuis plus de 20 ans, M. Darazi a son commerce sur une rue qui a été témoin de plusieurs fusillades, dont une s’est déroulée tout juste devant son commerce. Il montre le bas de la porte de métal : « Il y a encore un trou de balle là. »

Parfois, il y avait une douzaine de membres de gangs de rue amassés devant la porte, ce qui faisait fuir les clients, raconte-t-il.

Maintenant, plus personne, dit-il avec le sourire. « Zero problemo. » Depuis quelques années, « les policiers passent tous les jours, explique-t-il. Le plus important changement, c’est qu’il y a plus de présence [policière]. Et les affaires vont mieux ».

Car pour que les rues de Montréal-Nord soient sécuritaires, le poste de quartier 39 (PDQ 39) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a déployé une stratégie il y a quelques années, notamment assortie de cette nouvelle arme : Gallo et Loco.

Ce sont les surnoms des deux patrouilleurs à pied du PDQ 39, qui ont pour tâche de sillonner les rues, d’y assurer une présence visible qui tient le crime à distance et de développer des liens avec tous ceux qui y vivent — jeunes criminalisés compris.

Le Devoir a suivi le tandem la semaine dernière lors de sa patrouille, dans le cadre d’une activité « Cobra », qui permet à des civils d’accompagner des policiers en fonction.

« La “popo” est là »

À l’intersection des rues Lapierre et Pascal, quatre dames âgées échangent en riant sur un banc.

« Impensable il y a quelques années », laisse tomber l’agent Carmine Gallo. « C’était le banc des gangs de rue. » Elles se tenaient là une bonne partie de la journée. Les policiers ne pouvaient même pas stationner leur véhicule à ce coin de rue avant : vandalisme assuré et pneus crevés, dit son comparse « Loco » , agent Oscar Espinoza de son vrai nom.

Pas très loin, devant de petits commerces en rangée, des jeunes se querellent amicalement.

« Hey man, comme ça va ! Tu es bien chic aujourd’hui », lance l’agent Gallo à l’un d’eux.

« De quoi tu parles ? Je suis toujours bien habillé ! » rétorque le garçon avec un grand sourire.

Les autres jeunes du groupe sont un peu plus réticents, mais se laissent gagner par la bonne humeur ambiante. « Avant, c’était l’affrontement assuré » , explique l’agent « Loco ». Ce sont des jeunes criminalisés, qui ont eu des démêlés avec la justice, surtout pour des affaires de drogue, relate-t-il.

Ils échangent des mots sur des parties sportives et se quittent en se lançant un « respect » bien senti. Il y a quelques années, ils auraient crié pour avertir les autres : « La “popo” est là », dit l’agent Gallo.

Les deux policiers font équipe depuis sept ans, mais tous deux sont à pied d’oeuvre dans Montréal-Nord depuis bien plus longtemps : 18 et 20 ans. La façon de faire le travail policier a changé au cours des années, explique l’agent Espinoza. « Avant, c’était mal vu, un policier “qui ne fait rien”, qui parle à quelqu’un dans un parc. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

La patrouille se poursuit. « On les a arrêtés, ceux-là, dit l’agent Gallo en pointant du doigt des jeunes. Et deux ans après, ils te donnent la main, parce qu’on les a respectés. »

Et cette information circule : « C’est un village ici. Leur village. »

En inspectant une cour, on peut encore lire le mot « Blood » sur le côté d’un édifice, témoignage de la présence des « Rouges » dans le secteur. Les agents balaient des yeux l’espace, et signalent la présence d’un membre des Hells Angels. En 2018, « c’était bordé de gangs de rue criminalisés ici », dit l’agent Gallo, qui rapporte plusieurs fusillades par année. « Des gangs de rue rivaux arrivaient en véhicule et… pof pof ! »

« C’était un terrain de guerre ici. »

L’intersection formée par le boulevard Rolland et la rue Pascal a aussi connu la violence des émeutes après la mort du jeune Fredy Villanueva.

« Respect »

Pourquoi les choses ont-elles changé, selon le corps policier ?

Les personnes criminalisées voient des agents présents — tous les jours — qui n’arrivent pas seulement après un appel au 911. Des lampadaires plus puissants ont été installés par la Ville, et au coin des rues Pierre et Lapierre, une caméra de surveillance balaie le secteur. « Ça aide beaucoup. »

« Et on traite les jeunes, même criminalisés, avec respect. On les écoute quand ils se plaignent d’autres policiers — l’éducation va des deux côtés », soutient l’agent Gallo. Il leur offre aussi « des alternatives » : par exemple, si un homme est recherché pour violence conjugale, les policiers peuvent lui dire de venir au poste au lieu de l’arrêter sur le champ, devant ses amis. « Comme ça, il n’est pas humilié devant les autres. C’est important pour eux, le respect. Et ça aide à développer une relation de confiance. »

L’agent Gallo se rappelle avoir offert à deux groupes de venir régler un conflit dans le stationnement du poste de police. Lui et son collègue rapportent que parfois, ce sont les résidents eux-mêmes qui disent aux agents : « On a vu une voiture qui n’est pas d’ici. Ça ne sent pas bon. »

Le duo a organisé des parties de soccer pour les jeunes et a même distribué des bottes d’hiver, dans ce quartier multiculturel pauvre, densément peuplé et aux écoles secondaires surpeuplées, souligne la lieutenante du PDQ 39 Julie Bessette.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus de problèmes de violence à Montréal-Nord. Selon les rapports annuels du SPVM, il y a eu quatre homicides en 2021 dans le territoire du PDQ 39, aucun en 2020, un en 2019 et aucun en 2018. Les tentatives de meurtre étaient respectivement au nombre de 8, 17, 13 et 7 pour les mêmes années. Toutefois, d’autres secteurs en cumulaient davantage sur ces mêmes périodes. Il n’y a pas plus de violence qu’ailleurs, soutient le commandant Claude Dufour.

D’autres résidents du coin, croisés lors de la patrouille, approchent spontanément les policiers pour leur poser des questions ou juste discuter.

Brunilda Reyes, de l’organisme communautaire Les fourchettes de l’espoir, confie que les policiers connaissent bien les gens du quartier et lui envoient ceux qui ont besoin d’aide. « Le quartier va mieux depuis quelques années. »

C’est plus calme, plus sécuritaire maintenant, confirme Ousseynou Ndiaye, de l’organisme communautaire Un itinéraire pour tous, qui a pignon sur rue notamment sur la rue Pierre.

« C’est grâce à eux qu’on rentre en paix chez nous, dit un homme âgé, chargé de sacs d’épicerie. Juste de voir que la police passe, tu y penses à deux fois. »