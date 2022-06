Une clinique pour des animaux et des hommes

Une approche médicale inédite se met en place dans une clinique de Québec réservée aux personnes vulnérables et marginalisées. Le Spot offre, depuis le printemps 2021, des soins vétérinaires gratuits avec l’idée qu’en traitant les animaux, il est aussi possible de soigner les maîtres. Preuve que l’idée porte ses fruits : elle a déjà sauvé des vies.

C’est un heureux capharnaüm qui accueille Le Devoir derrière le seuil de la clinique Spot. Entre le café qui mijote, les éclats de voix et le chaleureux brouhaha, un jappement retentit ici et là. C’est jour de soins vétérinaires au local du centre-ville de Québec, et dès l’ouverture des portes, la salle d’accueil se peuple de petits patients à pattes.

Jane a amené ses deux chats, M. Moustache et Snookie. Pour cette femme énergique de 41 ans, mère de trois grands enfants, ses animaux n’apportent pas uniquement de la compagnie. Ils procurent, d’abord, un équilibre qui a souvent manqué à sa vie marquée par les turbulences.

« Je suis une dépendante affective, explique Jane. On avait juste besoin de me dire t’es belle, t’es fine, et j’étais partie. » Ses princes charmants ne l’ont jamais été bien longtemps. Ses histoires d’« amour », faites d’abus et de dénigrement, lui ont toujours cabossé le coeur. Chaque fois que l’affection et l’estime de soi s’étiolaient, c’était la drogue qui les remplaçait.

Depuis trois ans, Snookie et M. Moustache donnent à Jane ce que ses ex n’ont jamais su lui offrir, « sans le chialage, sans l’obstinage et sans [la] traiter de tous les noms ».

« Ces chats-là m’apportent beaucoup d’amour, indique-t-elle. Ils m’ont empêché d’aller me geler toute seule, le soir, pour combler mon besoin affectif. »

Diriger vers les bons soins

Pendant que les vétérinaires, dans la salle de consultation, auscultent les bobos des deux félins, Jane, dans la salle d’attente, discute des siens avec son pair aidant, une femme. Son ancien conjoint, sorti de prison il y a quelques mois, a recommencé à la harceler, explique-t-elle. Nouvelle rechute après des années de sobriété, nouveau séjour en thérapie. « Maintenant, je vais bien, assure-t-elle. Je suis stable avec mon logement et mes chats. »

Le pair aidant écoute et prend des nouvelles. Si celles-ci sont mauvaises, il oriente Jane vers les soins prodigués par la clinique Spot. Médecins, infirmières, dentistes, nutritionnistes : depuis huit ans, toute une équipe de soignants, appuyée par des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval, contribuent à soulager, souvent bénévolement, les maux de ceux et celles qui franchissent le seuil.

« Les gens qui viennent à Spot ont fait face à des défis importants dans leur vie », indique sa coordonnatrice générale, Marie-Pier Landry. Toxicomanie, itinérance, pauvreté ou violence : la clinique soulage la détresse de ceux et celles qui « passent dans les craques du système ». Ils étaient plus de 1000, l’an dernier, à bénéficier des services de Spot.

Soulager les maîtres

Depuis mars 2021, la clinique soigne aussi les animaux, à raison d’une journée par mois. Depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner, à tel point que les pairs aidants doivent consacrer, en moyenne, une dizaine d’heures par semaine à filtrer les appels.

Florence Bergia et Marie-Ève Fortin, deux vétérinaires professionnelles, ont enraciné le service à Spot. Sans le savoir, les deux collègues mettaient au monde un modèle jusque-là inédit au Québec. « Nous n’avons trouvé qu’une seule clinique comme ça, et elle se trouve en Californie, explique la Dre Bergia. Ici, aucune clinique du genre, qui intègre soins vétérinaires et soins généraux pour les personnes vulnérables, n’existe. »

C’est avec l’objectif de soulager les maîtres que les Dres Bergia et Fortin traitent les animaux à la clinique. « Ça permet de faire un lien avec les personnes qui ont des animaux, explique Florence Bergia. Nous rentrons dans leur sphère intime en parlant de leur animal. C’est un facilitateur pour entrer en contact avec elles. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

L’animal représente habituellement, pour une personne dans la rue, un obstacle à l’obtention des soins puisqu’il faut se résigner à l’abandonner avant de franchir la porte d’un établissement de santé. « Les gens en situation d’itinérance ne veulent souvent pas aller à l’hôpital parce qu’ils n’ont nulle part où laisser leur animal », précise la Dre Fortin. À la clinique Spot, le chien ou le chat ne devient plus un frein, mais plutôt un moyen d’obtenir un traitement.

« Ce sont des gens qui n’iront pas nécessairement consulter pour eux-mêmes, poursuit Marie-Ève Fortin. Quand ils viennent ici pour leur animal, un lien de confiance se crée, et c’est plus facile de les aider. Ils se mettent presque toujours à parler de leur propre santé en parlant de celle de leur animal. »

Daniel et Angie

À peine mis en place, le service de soins vétérinaires de la clinique Spot contribuait déjà à sauver au moins deux vies. Daniel et son adorable carlin ont été, l’an dernier, parmi les premiers à en bénéficier. Atteinte de deux cancers, la petite Angie semblait condamnée. Son maître aussi.

« J’avais fait trois tentatives, explique Daniel. La quatrième, je me jurais que ce serait la dernière. »

Célibataire de longue date, l’homme aux yeux bleus et aux 62 ans qui paraissent peu vivait mal sa solitude. En 2021, il était si mal en point qu’il ne se déplaçait plus sans son travailleur social. « Il était extrêmement, extrêmement fragile », racontent les Dres Bergia et Fortin. La vie de Daniel, au moment où il franchissait la porte du Spot pour la première fois, ne tenait qu’à la petite chienne qu’il serrait dans ses bras. « Si elle partait, affirme-t-il, je partais moi aussi. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Un an et demi plus tard, Angie se porte à merveille — tout comme son maître, devenu, depuis, bénévole pour la clinique. « C’est ici que j’ai trouvé mon médecin traitant. Et mes rencontres avec mon travailleur social, conclut Daniel avec fierté, sont de plus en plus espacées. »

Encore célibataire, mais moins seul, Daniel se sent à la clinique comme chez lui. Il socialise, discute, accueille avec un plaisir évident ceux et celles qui, comme lui il y a un an et demi, passent le pas de la porte avec un animal mal en point dans les bras. « Ce sont des anges, ici. Ils sauvent des vies.