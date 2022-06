L’aide fournie aux sinistrés de La Baie pourrait être bonifiée, affirme Legault

Le premier ministre, François Legault, dit évaluer s’il est nécessaire de bonifier les programmes d’aide fournis aux personnes évacuées dans le secteur de La Baie, à Saguenay, où il y a un risque de glissement de terrain.

« On sait que quelqu’un qui perd sa maison dans une situation comme ça a droit à 260 000 $, 210 000 $ pour la maison et 50 000 $ pour le terrain, a dit M. Legault, en point de presse, à Sherbrooke. Mais on va regarder si c’est nécessaire de le bonifier. » Le premier ministre a affirmé travailler avec la mairesse Julie Dufour et la Croix-Rouge afin d’aider « toutes les familles à se trouver un logement ».

En tout, près de 200 résidents ont dû quitter leurs maisons dans le secteur de La Baie. Les évacuations sont faites « surtout à titre préventif, mais la sécurité est en jeu et il ne faut pas faire de compromis », a souligné François Legault. « On a des gens du ministère des Transports qui sont en train d’analyser les sols et aussi regarder s’il y a des travaux qui peuvent être faits pour sauver un certain nombre de résidences », a-t-il ajouté.

M. Legault a affirmé suivre la situation « d’heure en heure ». « Je comprends que ce n’est pas drôle de se faire dire de quitter sa maison comme ça rapidement », a-t-il dit.

Lundi, en début de soirée, un conseil municipal se tiendra pour adopter une résolution visant à prolonger de cinq jours l’état d’urgence déclaré par la mairesse Dufour.

D’autres détails suivront.

Avec La Presse canadienne