Meta lance une boutique de vêtements numériques dans le métavers

Les vêtements ont toujours été une forme d’expression et de revendication identitaire. Le monde virtuel que propose Meta n’y fait pas exception. C’est du moins ce qu’espère le p.-d.g. de l’entreprise et fondateur de cet univers alternatif, Mark Zuckerberg. La société a annoncé qu’il sera bientôt possible pour les utilisateurs d’acheter des vêtements de marque pour habiller leurs avatars dans son métavers.

L’arrivée de la boutique Meta Avatars Store a été confirmée le 17 juin par M. Zuckerberg dans une publication Facebook.



« Nous lançons notre boutique d’avatars sur Facebook, Instagram et Messenger afin que vous puissiez acheter des vêtements numériques pour personnaliser votre avatar, a partagé ce dernier. Les biens numériques seront un moyen important de s’exprimer dans le métavers et un grand moteur de l’économie créative. »





Le magasin sera accessible cette semaine au Canada, aux États-Unis, en Thaïlande et au Mexique, révèle le média américain TechCrunch.

Les utilisateurs ont pu avoir un aperçu des différents ensembles dans une vidéo en direct diffusée sur Instagram par la dirigeante des partenariats modes de la plateforme, Eva Chen. Les premières tenues présentées sont signées par les marques de luxe Balenciaga, Prada et Tom Browne. Le prix de chacun des vêtements disponibles n’a toutefois pas encore été révélé.

D’autres marques devraient bientôt s’ajouter. Mark Zuckerberg a par la même occasion précisé que des collections de vêtements gratuites resteront disponibles.

Nouvel univers, nouveau marché

Habiller son avatar n’a pourtant rien de nouveau. Ce que Meta souhaite faire différemment, c’est d’offrir une plus grande diversité de styles vestimentaires.

Des utilisateurs seront-ils réellement intéressés à payer pour habiller leurs avatars en tenues de marques ? C’est le pari qu’est prêt à prendre Mark Zuckerberg, pour qui le métavers grandira de façon significative dans les prochaines années et, avec lui, le besoin des internautes pour des biens numériques.

Prenant la balle au bond, c’est dans cette perspective que des entreprises ont commencé à inclure des industries de mode pour capitaliser sur les revenus que le besoin d’expression des utilisateurs du métavers peut produire.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des enseignes de vêtements de luxe font une incursion dans la sphère numérique. En septembre 2021, Balenciaga avait déjà imaginé des accessoires et vêtements pour la boutique de Fortnite. Dans Roblox, les joueurs peuvent visiter Gucci Town, avec un jardin arborant le logo de la marque, lancé en mai 2021, ainsi qu’une boutique virtuelle lancée cette année.