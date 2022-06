Amnistie internationale demande à Québec de ne plus emprisonner les demandeurs d’asiles

La branche canadienne d’Amnistie internationale demande à Québec de ne plus détenir de demandeurs d’asiles dans ses prisons provinciales et de mettre fin à l’entente qui la lie en ce sens avec le gouvernement fédéral.

« Priver de liberté une personne qui n’a pas commis de crime, c’est contraire à la loi. On les menotte, ils sont sous surveillance de gardes de sécurité, de caméra. On leur retire leurs effets personnels », lance France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone.

Trois centres de surveillance existent au Canada et relèvent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Mais l’espace manque et des migrants se retrouvent dans des prisons provinciales. « Le fédéral donne de l’argent aux provinces pour les mettre dans des prisons à sécurité moyenne, parfois un peu plus », explique-t-elle.

L’organisme de défense des droits humains a organisé un rassemblement lundi matin devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault pour y déposer 8200 signatures récoltées au Québec et au Canada dans le cadre d’une campagne à l’échelle du pays.

« Nous avons interpellé le premier ministre du Québec et la ministre de la Sécurité publique depuis l’automne dernier pour les rencontrer et discuter de la détention arbitraire des personnes migrantes pour des raisons administratives. Jusqu’à présent, ça a été une fin de non-recevoir », dit-elle.

Amnistie internationale affirme que le Québec est la deuxième province à avoir eu le plus de migrants détenus entre 2018 et 2020, « y compris des centaines de personnes migrantes détenues dans ses prisons provinciales ».

La Colombie-Britannique étudiera de son côté la demande de l’organisme. « Des signes semblent dire qu’ils vont réviser leur entente », souligne France-Isabelle Langlois.