Le Panier bleu deviendra transactionnel à temps pour le magasinage de Noël

Les consommateurs pourront acheter des produits de commerces québécois directement sur la plateforme Web Le Panier Bleu l’automne prochain, à temps pour le magasinage de Noël, a annoncé lundi le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon.

Ce dernier a aussi précisé que l’outil lancé en avril 2020 par le gouvernement sous forme d’organisme à but non lucratif était maintenant la propriété d’une entreprise privée, Plateforme Agora inc. Cette société est constituée d’actionnaires minoritaires, dont le gouvernement du Québec, le Mouvement Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et l’entreprise de commerce électronique Lightspeed. Québec y investit 12 millions de dollars sur les 22 millions qui sont nécessaires pour la créer et la faire fonctionner.

Le directeur général du Panier Bleu, Alain Dumas, dit souhaiter offrir une alternative québécoise aux géants du Web comme Amazon et encourager les entreprises québécoises face à la compétition de grandes bannières comme Walmart.

Les commerçants québécois sont encouragés à s’inscrire dès maintenant, gratuitement, pour bénéficier de la visibilité de cette plateforme en ligne. Le Panier Bleu compte s’octroyer une part des profits réalisés sur chaque vente effectuée par le biais de son site.

Plus de 50 % des Québécois seraient au courant de l’existence du Panier Bleu, qui est resté jusqu’à maintenant un simple catalogue renvoyant aux sites Internet des commerçants, selon l’enquête NETendances publiée en mars dernier par l’Académie de la transformation numérique. Seulement 14 % des Québécois disent toutefois l’avoir utilisé. Un peu moins de la moitié des répondants, soit 46 %, ont dit qu’ils utiliseraient l’outil une fois qu’il aura un volet transactionnel.

Des produits du Québec et d’ailleurs

Les consommateurs n’y retrouveront pas uniquement des produits faits au Québec, puisque les commerçants pourront vendre des produits importés. M. Dumas a expliqué qu’un « arbre décisionnel » était en place pour qualifier un commerçant comme étant « québécois ».

L’entreprise doit tout d’abord avoir une adresse au Québec. Ensuite, elle doit être détenue à au moins 50 % par des Québécois. « Pour les enseignes étrangères, si 75 % des magasins du Québec sont de propriété indépendante québécoise, on va reconnaître la bannière comme étant un marchand québécois sur la plateforme », a expliqué M. Dumas. Il a donné l’exemple du géant américain IGA, « dont 95 % des magasins appartiennent à des affiliés qui sont vraiment propriétaires du magasin ».

Finalement, les produits doivent être en inventaire sur le territoire québécois au moment de la transaction. M. Dumas a ajouté qu’il souhaite mettre en valeur les produits locaux, notamment ceux qui seront reconnus par la certification Les Produits du Québec lancée récemment.

Le Panier Bleu souhaite aussi développer un écosystème de logistique, transport et livraison pour les marchands. À cet effet, une collaboration est développée avec l’entreprise sherbrookoise de logistique WIPTEC. Pas question toutefois d’avoir des entrepôts et des camions de livraison Le Panier Bleu.

« Notre intérêt est de réussir à mutualiser les forces logistiques existantes au Québec pour pouvoir envoyer les commandes à ces gens et qu’eux gèrent la logistique », a précisé M. Dumas, spécifiant qu’il s’agissait d’un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années.

La plateforme est en cours de test en version bêta avec une centaine de commerces.

Avant l’annonce de lundi, le gouvernement avait injecté 4,1 millions $ dans l’aventure depuis son lancement en avril 2020 au début de la pandémie. Le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale ont déjà investi 600 000 $ lors d’une première phase de ce projet.

Avec La Presse canadienne