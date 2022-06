Des femmes veulent normaliser les seins nus en public

Des hommes et des femmes ont manifesté leur soutien envers Éloÿse Paquet Poisson dimanche à Québec et à Montréal. La jeune femme de 21 ans avait été interpellée par des policiers parce qu’elle avait les seins nus dans un parc de la Ville de Québec.

À Montréal, une vingtaine de personnes de tout âge se sont rassemblées au parc du Mont-Royal, dont plusieurs femmes à la poitrine dénudée.

« On veut habituer les gens à cela. Plus on va le faire, plus les gens vont réaliser que c’est normal et qu’il n’y a rien de mal à ça, que personne ne va mourir », lance l’organisatrice de l’évènement, Alice Lacroix, 37 ans.

Il est légal pour une femme comme pour un homme de ne pas se vêtir le haut du corps dans un endroit public. Susie Simard, 61 ans, a dû le rappeler à des policiers de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) l’année dernière en Outaouais alors qu’elle ne portait pas de haut de maillot de bain sur une plage.

« On a menacé de me jeter à l’extérieur du parc », lance-t-elle.

Elle a reçu un « avertissement » écrit de la part des policiers, sur lequel on peut lire qu’elle s’est conduite « de façon choquante ».

C’est pour appuyer le fait que les femmes sont libres de s’habiller comme elles le souhaitent qu’elle est venue au rassemblement.