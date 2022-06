Quoi retenir de la fin de semaine?

Max Verstappen victorieux au Grand Prix du Canada

Le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada dimanche. Il s’agit d’une première victoire sur le circuit Gilles-Villeneuve pour le champion du monde en titre. Le Néerlandais a ainsi signé sa sixième victoire en neuf courses cette saison, en plus de creuser l’écart au sommet du classement général.

Le podium a été complété par le pilote Ferrari Carlos Sainz fils en deuxième position et Lewis Hamilton (Mercedes) en troisième place. Au bas du podium s’est retrouvé le pilote Mercedes George Russell.

L’épreuve de 70 tours s’est déroulée dimanche sous un ciel ensoleillé et une agréable température de 19 degrés Celsius. La veille, lors des qualifications, la pluie, le froid et le vent étaient venus jouer les trouble-fête. Les pilotes ont dû composer avec un manque d’adhérence et de visibilité.

Il s’agissait d’un premier Grand Prix à Montréal depuis 2019, les restrictions sanitaires ayant forcé l’annulation des éditions de 2020 et 2021.