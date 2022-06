Il n’a pas fait aussi peu chaud un 18 juin à Montréal depuis 1922

En ce samedi glacial pour un mois de juin, Montréal pourrait enregistrer la température maximale la plus basse pour un 18 juin depuis 1922, a confié au Devoir Guillaume Perron, météorologue d’Environnement Canada.

« Le record est de 12,8 et présentement, on a 11 comme maximum à Montréal. Ça pourrait encore monter un peu, mais ça sera difficile de l’atteindre [les 12,8 degrés] », explique-t-il, en précisant que le nouveau record ne pourra être établi qu’en « début de soirée, lorsque la température va arrêter de monter ».

Montréal a connu un « gros système de jeudi à vendredi », qui « comportait des orages vigoureux », des « températures chaudes », mais aussi « le froid que l’on connaît aujourd’hui », note M. Perron. Selon lui, ce sont « ces contrastes de températures [qui] expliquent que le froid puisse descendre plus bas ».

Ce 18 juin est en effet particulièrement frais si on le compare aux cinq dernières années, où la température moyenne oscillait entre 21,2 et 26,7 degrés – les données sont manquantes pour 2019.

Un record de bas minimum, soit la température la plus basse enregistrée pour ce jour, devrait également être atteint dans la nuit de samedi à dimanche en Abitibi.

Un événement isolé

Après les fortes chaleurs et les violents orages de cette semaine, la soudaine baisse de température est-elle alarmante ? « Pas nécessairement », répond le spécialiste de l’agence fédérale. « C’est sûr que ce sont des températures fraîches, on va quand même battre quelques records, mais on parle d’une journée isolée », ajoute-t-il.

Le mercure devrait en effet remonter dès dimanche, avec une température maximale attendue de 21 degrés, puis grimper graduellement pour atteindre vendredi les 31 degrés, selon les prévisions d’Environnement Canada.

« On devrait monter un peu au-dessus des normales saisonnières dans le milieu de la semaine prochaine, mais pour l’instant, je ne vois pas nécessairement une chaleur exceptionnelle qui me ferait m’inquiéter », commente M. Perron.