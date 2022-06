Les employés de la SQDC en grève samedi pour revendiquer de meilleurs salaires

Les employés de la Société québécoise du cannabis affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (SQDC-CSN) ont déclaré une journée de grève samedi dans une quinzaine de succursales.

« Nos négociations piétinent toujours sur la question des salaires et l’employeur n’a toujours pas déposé d’offre salariale le moindrement décente », a affirmé le président du syndicat, Maxime Nadeau, dans un communiqué de presse.

« Notre taux horaire à l’entrée est de 17,12 $ l’heure et il nous faut environ huit ans avant d’atteindre le 12e échelon, qui est fixé à 21,23 $ l’heure. Voilà pourquoi nous revendiquons toujours la parité avec celles et ceux qui effectuent sensiblement le même travail que nous », soit les employés de la Société des alcools du Québec, a-t-il ajouté.

La journée de grève est tirée d’une banque de cinq jours votée le 5 juin dernier par les syndiqués. Elle a été déclenchée « durant une fin de semaine où l’achalandage est très élevé, à un moment donc où notre expertise est fortement sollicitée », a expliqué M. Nadeau.

« Nous interpellons à nouveau l’employeur afin qu’il règle cette négociation, et ce, dès que possible. Le Conseil du trésor doit donner les mandats clairs à la SQDC dans les plus brefs délais pour en arriver à une entente satisfaisante pour les parties », a souligné la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services affiliée à la CSN, Stéphanie Gratton, dans le communiqué.

Les syndiqués membres du SCFP, affilié à la FTQ, sont déjà en grève illimitée. Ils avaient d’abord débrayé durant quelques heures, en avril, avant de déclencher une grève illimitée le 20 mai.