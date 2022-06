Veille de tornade et orage violent à Montréal et dans plusieurs régions

Des orages violents produisant de la grêle et des rafales destructrices touchent le sud du Québec et l’est de l’Ontario, jeudi, selon Environnement Canada. Une alerte d’orages violents et une veille de tornade ont été lancées.

À 18 h 15, les météorologues d’Environnement Canada surveillaient «une zone d’orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle de la taille d’une pièce de cinq cents à une balle de ping-pong et de la pluie forte» dans la région de Montréal.

L’agence fédérale a indiqué que «les pluies torrentielles causeront probablement des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes» et a rappelé que «la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année».

Le ministère des Transports a dû procéder à la fermeture de l’autoroute 15 à la hauteur de la sortie vers l’autoroute 40 Est en raison d’inondations.

Des vidéos publiées par des automobilistes sur les réseaux sociaux montrent les autoroutes montréalaises inondées, certains véhicules ayant de l’eau jusqu’au-dessus de leurs roues.

Le système Québec En Alerte recommande aux citoyens de se mettre à l’abri si un phénomène météorologique menaçant s’approche.

«De nombreux éclairs sont probables et il y a toujours un risque de tornade avec un orage», a précisé Québec En Alerte.

Une alerte d’orages violents a également été lancée pour les régions de la Beauce, l’Estrie, Lanaudière et la Montérégie.

«Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes : Saint-Jean-sur-Richelieu, Lacolle, Saint-Rémi, Huntingdon et Hemmingford», est-il indiqué sur le site web Alertable, alors que ces régions près de la frontière américaine ont reçu une alerte à 17 h 57.

Une veille de tornade a également été lancée dans les régions de Lanaudière et des Laurentides.

Vers 18 h 45, plus de 33 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, principalement en Montérégie, dans les Laurentides et à Montréal.

À Montréal, le service de métro a été interrompu à plusieurs endroits en raison d’infiltration d’eau, a indiqué la Société de transport de Montréal (STM) sur Twitter.

L’aéroport international Montréal-Trudeau a quant à lui précisé que «pour des raisons de sécurité, l’alerte de foudre en vigueur pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages».

Les orages ont également forcé l’organisation des Francos de Montréal à annuler les spectacles de 19 h sur la scène Bell et la scène Sirius XM.