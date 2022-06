Des militantes alertent sur la prostitution juvénile lors du Grand Prix

En marge du Grand Prix, les militantes contre l’exploitation sexuelle prévoient faire un grand coup d’éclat samedi soir en projetant sur la rue Crescent le film coup de poing Noémie dit oui, qui dénonce crûment la prostitution juvénile durant l’événement.

À l’affiche depuis la fin avril, Noémie dit oui raconte l’histoire d’une adolescente de 15 ans (Kelly Depeault) qui, après avoir fugué de son centre jeunesse, finit par accepter de se prostituer lors du week-end du Grand Prix. Une décision qu’elle finira par regretter amèrement, comme en fait foi la noirceur de la seconde partie du film.

« On est conscient que les gens qui viennent au Grand Prix ne sont tous des exploiteurs sexuels. Mais quand on va être sur la rue Crescent, c’est sûr qu’il va y en avoir autour de nous. Et même pour les autres, c’est important qu’ils soient sensibilisés à cette réalité, et c’est ce que fait le film », soutient la réalisatrice, Geneviève Albert, qui prendra part samedi à l’action menée par la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES).

La CLES compte prendre d’assaut la rue Crescent aux alentours de 18 h 30, samedi, alors que les festivités entourant le Grand Prix battront leur plein sur cette artère du centre-ville. Les participantes de cette mobilisation seront appelées à s’asseoir en pleine rue pour écouter Noémie dit oui. On ne précise pas pour l’heure combien de personnes sont attendues.

Hausse de la demande

Les organismes qui luttent contre l’exploitation sexuelle citent depuis des années le week-end du Grand Prix comme le moment faste durant l’année pour la prostitution, dont celle de mineures. Un constat que tendent à nuancer les groupes qui défendent les droits des travailleuses du sexe. Ces derniers reprochent plutôt aux organismes comme la CLES de verser dans le sensationnalisme en adoptant un discours qui légitime la répression policière.

« C’est très particulier le mouvement pro-prostitution. Je veux bien que la prostitution représente une expérience positive pour certaines femmes. Mais c’est une infime minorité. Pour la plupart, c’est une expérience très douloureuse. Moi, je veux vivre dans une société où il y a moins de prostitution. Et la réalité, c’est que dans le temps du Grand Prix, il y a une hausse de la demande et il y a plus de fugues dans les centres jeunesse », rétorque Geneviève Albert, après plusieurs années de recherche sur la prostitution juvénile en amont de son premier long-métrage.

La réalisatrice ne fait cependant pas partie de celles qui prônent l’abolition du Grand Prix pour cette raison. En début de semaine, une pétition a même été mise en ligne pour exiger la fin de l’événement, pour des raisons écologiques surtout, mais aussi parce qu’il est associé indirectement à l’exploitation sexuelle.

« Si les gens trippent sur la Formule 1, je n’ai pas de problème. Moi, j’en ai contre la prostitution. Je pense que la faute revient aux personnes qui achètent des services sexuels, et non aux organisateurs. Ceci dit, la Formule 1 est très au courant du problème dans toutes les villes où elle passe, et elle ne fait rien », raisonne Geneviève Albert, tout en étant parfaitement consciente que la prostitution juvénile reste un problème majeur le reste de l’année à Montréal.