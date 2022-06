Quoi surveiller aujourd’hui ?

Projet de loi sur la vie privée

À Ottawa, le Parti libéral du Canada doit proposer un projet de loi qui instaurerait un nouveau régime de protection de la vie privée. Ce texte législatif permettrait aux citoyens d’avoir un meilleur contrôle de leurs données. La mesure sera annoncée par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

Selon Ottawa, ce projet de loi encadrerait l’exploitation de l’intelligence artificielle dans le but d’améliorer la confiance dans l’économie numérique.