Le chef de la police de Toronto s’excuse pour l’usage excessif de la force contre les Noirs

La police de Toronto a eu recours à l’usage de la force de manière disproportionnée à l’égard des personnes noires et autochtones en 2020, révèle un rapport publié mercredi matin par le service policier. Les personnes noires ont 230 % plus de chance que les personnes blanches d’avoir une arme pointée sur elles lorsqu’elles ne semblent pas armées.

Les Noirs ont été visés par 39,4 % des arrestations où la police a fait usage de la force, même s’ils ne représentent que 10 % de la population dans la métropole. Ils étaient aussi impliqués dans 22,6 % des interactions où la police a mis en application la loi. Le rapport a analysé 692 837 interactions avec la police ; dont 949 comportent un usage de la force.

En conférence de presse mercredi, le chef intérimaire du Service de police de Toronto, James Ramer, a présenté ses excuses à la communauté noire. « Les résultats confirment ce que les personnes noires et autochtones nous disent depuis des décennies : qu’ils sont surveillés par la police de manière excessive ».

« Nos efforts pour nous faire entendre depuis 40 ans sont tombés dans l’oreille d’un sourd », a laissé tomber Louis March, le fondateur de l’organisme torontois Zero Gun Violence Movement, en entrevue avec Le Devoir.

Le rapport pourrait faire rejaillir le mouvement en faveur du définancement de la police à Toronto. La demande a notamment été faite par le militant Desmond Cole, qui a rencontré les journalistes après la conférence de presse, à l’extérieur du bâtiment où celle-ci avait lieu. Le prédécesseur de James Ramer, Mark Saunders, a remis sa démission en 2020 en plein coeur d’un été de manifestations antiracistes en réaction à la mort de George Floyd. Le mandat intérimaire de James Ramer se terminera le 31 décembre 2022, après quoi un nouveau chef sera nommé.

En plus de l’usage de la force, son équipe s’était aussi penchée sur les fouilles corporelles. Là aussi, les personnes noires et autochtones sont surreprésentées. Les Autochtones comptent pour 3,1 % des personnes arrêtées par la police en 2020, mais 4 % des personnes fouillées, et représentent seulement 0,9 % de la population de Toronto. « Nous sommes allés plus loin que les autres services de police pour examiner les fouilles des personnes », a affirmé James Ramer.

La collecte de données pour l’usage de la force était mandatée par le gouvernement de l’Ontario depuis l’adoption de la Loi contre le racisme, en 2017. Lorsqu’elle a finalement commencé la cueillette d’information en janvier 2020, la police de Toronto a également choisi de se pencher sur l’usage des fouilles personnelles, ce qui n’était pas requis par la province.

Un phénomène connu

Bien que la police de Toronto ait fait l’exercice à son compte pour la première fois, le traitement des personnes noires et autochtones par le service policier avait déjà été analysé par des organismes externes, telle que la Commission ontarienne des droits de la personne. En 2018, cette dernière a déterminé qu’entre 2013 et 2017, les personnes noires étaient près de 20 fois plus susceptibles que les personnes blanches d’être abattues lors d’une fusillade par la police de Toronto.

Selon le militant Louis March, ce nouveau rapport vient valider les conclusions de la Commission et « ce que la communauté dit depuis des années ». Il ne représente toutefois que la première étape dans la création d’un nouveau lien de confiance entre la police et la communauté. « Lorsque vous organisez un événement de la sorte, le moment le plus important n’est pas le premier événement, mais plutôt votre deuxième », dit Louis March. Il est essentiel de faire suite au rapport, soutient le militant.

Ce travail devra se faire sur le terrain pense Louis March. Le lien de confiance se renforce entre les organisations communautaires, comme la sienne, et la police. Mais du travail reste à faire avec la population civile, indique-t-il. La police fait preuve de peu de transparence, selon lui, donc les jeunes se font une idée de la police à partir de leur expérience. Il ne faut qu’un mauvais policier pour que les jeunes aient une mauvaise impression de la police, selon Louis March.

Durant sa conférence de presse, le chef de police James Ramer a toutefois refusé de se pencher sur le dossier de policiers en particulier. « Cette analyse portait sur le racisme systémique », a-t-il mentionné. S’adressant aux membres de son corps policier, le chef de police a déclaré que le rapport était le résultat de « lacunes institutionnelles » et non d’actions individuelles des policiers.

