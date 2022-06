Quoi surveiller aujourd’hui ?

Rapport de la commissaire à l’information

La commissaire à l’information du Canada, Caroline Maynard, déposera cet après-midi au Parlement son rapport annuel. La commissaire scrute les institutions fédérales dans leur traitement de la Loi sur l’accès à l’information.

Le mois dernier, Mme Maynard a jugé « inacceptable » que l’excuse de la COVID-19 soit encore servie par des ministères pour justifier les délais de diffusion d’informations publiques. L’année dernière, la commissaire avait aussi enquêté sur le ministère fédéral de l’Immigration et sa lenteur à fournir des renseignements à des immigrants et à leurs avocats.