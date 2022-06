Il faut conventionner dès maintenant les CHSLD privés, plaide une association de résidences

L’Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) déplore que le gouvernement Legault n’ait toujours pas annoncé le conventionnement de tous les CHSLD privés non conventionnés, comme il l’avait promis. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a indiqué mardi par voie de communiqué que trois CHSLD privés, faisant l’objet d’un projet pilote, seront conventionnés « sous peu ».

L’AELDPQ se dit déçu et inquiet qu’« aucun échéancier clair » ne soit encore fixé par Québec pour le conventionnement de l’ensemble des CHSLD privés. Le regroupement souhaite que le gouvernement publie dès maintenant la liste des 20 autres établissements privés qui pourraient être conventionnés en 2022-2023.

« Depuis des mois, l’AELDPQ réitère auprès des autorités gouvernementales l’urgence d’agir et de conventionner rapidement l’ensemble des CHSLD privés afin d’éviter des fermetures et des bris de services, au détriment des personnes hébergées », signale son président Paul Arbec, dans un communiqué émis mardi. Selon l’AELDPQ, « la période électorale ne fera qu’accentuer la grande précarité dans laquelle plusieurs établissements se trouvent ».

La coroner Géhane Kamel a recommandé que tous les CHSLD privés soient conventionnés dans son rapport publié en mai et portant sur les nombreux décès survenus dans des milieux d’hébergement pour aînés, notamment au CHSLD Herron. En novembre, le Protecteur du citoyen avait aussi recommandé à Québec de s’assurer que les normes de qualité des services soient « similaires » en CHSLD publics et privés afin de « contrer la disparité des conditions de vie ».

Vingt autres d’ici mars

La ministre Marguerite Blais a promis, à terme, de conventionner tous les CHSLD privés. Le Plan budgétaire 2022-2023 du gouvernement prévoit une somme de 19,3 millions de dollars pour « harmoniser les CHSLD publics et privés ». Dans le communiqué gouvernemental émis mardi, il est indiqué que d’ici la fin mars 2023, jusqu’à 20 établissements pourraient être conventionnés. « La démarche de conventionnement se poursuivra en 2023-2024 », ajoute-t-on.

L’Association des établissements privés conventionnés — santé services sociaux juge pour sa part que le conventionnement de trois CHSLD privés — le CHSLD Côté Jardins et les Jardins du Haut-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, et la Résidence du Bonheur, à Laval — est une « excellente nouvelle ». « Ça signifie vraiment que le gouvernement va de l’avant », dit sa directrice générale Annick Lavoie. Elle affirme « comprendre » que le gouvernement procède « lentement » dans l’harmonisation des CHSLD publics et privés. « Le conventionnement, c’est un processus assez compliqué », précise-t-elle.

L’AELDPQ, elle, réclame du gouvernement des « mesures transitoires afin de rehausser le financement » des CHSLD privés non conventionnés. « Le recours accru à la main-d’œuvre indépendante » durant la pandémie « a grandement fragilisé » ces établissements, soutient-elle.