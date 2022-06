Hausse «préoccupante» des signalements à la DPJ dans la dernière année

Les signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont fait un bond marqué de 12,5 % à l’échelle du Québec du 31 mars 2021 au 1er avril 2022 par rapport à l’année précédente, une hausse qualifiée de « remarquable » et « préoccupante ».

« Ça veut dire que, comme population, on se préoccupe de nos enfants », estime Assunta Gallo, directrice de la DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Celle-ci a rencontré les médias à Montréal mardi avant-midi avec sa collègue du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, pour présenter les grandes lignes du 19e bilan annuel de la DPJ.

Les directions de la DPJ au Québec ont traité 132 632 signalements, ce qui représente en moyenne 363 signalements par jour, une hausse de 40 par rapport à l’année précédente. « C’est une hausse remarquable, c’est clair que c’est une hausse qui est préoccupante », souligne Mme Gallo.

« C’est clair que quand on reçoit plus d’appels, ça veut aussi dire que nous avons plus d’enfants en souffrance et en détresse », ajoute-t-elle. La pandémie a également un impact qui perdure. « On va voir les séquelles pour un bout de temps encore, prédit-elle. Il y a quelque chose qui s’est passé avec le tissu social pendant la pandémie. »

Le nombre de signalements retenus par la DPJ a toutefois baissé, de 2,3 % comparativement à l’année précédente. « Ça veut dire que ce ne sont pas tous des enfants qui ont besoin de protection, ce sont des enfants qui ont besoin de services et on les dirige au bon endroit », souligne Mme Gallo.

Il y a une certaine méconnaissance de la population en ce qui a trait aux ressources disponibles au niveau des CIUSSS ou des organismes communautaires, dit-elle. « Par exemple des gens vont nous appeler parce que l’enfant ne se développe pas au même rythme que les autres. Mais quand on rencontre le parent, on apprend que ce n’est pas un manque de volonté de sa part, c’est plutôt le fait que le parent ne savait pas où aller pour avoir un service », illustre la directrice régionale de la DPJ.

Manque d’intervenants

La DPJ doit également composer avec un manque d’intervenants chargés de faire les évaluations de signalement. Au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on dénombre 82 intervenants, sur un bassin habituel de 101.

« On travaille avec le syndicat pour devenir attirant et recruter des intervenants, souligne Mme Gallo. On doit composer avec cette nouvelle réalité. »

Conséquence du manque d’intervenants, les listes d’attente s’allongent. Au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, elle s’élève à 463 enfants, ce qui est « très important et préoccupant ». Au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la liste compte 560 enfants. Dans les deux établissements, on précise toutefois que les cas urgents sont tous traités rapidement.