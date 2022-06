La vaccination de masse touche à sa fin au Québec

Ce texte est tiré de notre infolettre « Le Courrier du coronavirus » du 13 juin 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’injection des quatrièmes doses de vaccin contre la COVID-19 touche à sa fin, comme l’ensemble de la vaccination de masse des adultes au Québec.

Pas moins de 4141 quatrièmes doses de vaccin ont été injectées dans les bras québécois vendredi dernier. On a administré cette même journée 1291 troisièmes doses, 515 deuxièmes doses et 245 premières doses, pour un total de 6192 injections lors du jour le plus achalandé de la semaine dernière.



Au sommet de sa campagne de vaccination, Québec vaccinait à un rythme de près de 100 000 bras par jour.

Tout juste 20 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au total au Québec depuis le 13 décembre 2020. Ces inoculations ont permis de sauver « des milliers, voire des dizaines de milliers » de vies, estime le Dr Nicholas Brousseau, membre du Comité sur l’immunisation du Québec.

Grâce à ces vaccins et aux contaminations, l’immunité collective semble donc « assez bonne », et la campagne de vaccination de masse peut donc toucher à sa fin… « pour l’instant », nuance le Dr Brousseau. « Ce n’est pas un acquis pour toujours. Ça peut changer rapidement s’il y a une mutation dans le virus. »

Son équipe travaille ainsi sur une relance de la vaccination à l’automne, advenant une nouvelle donne. Cette donne (l’arrivée d’un nouveau variant), personne ne peut la prédire avec certitude. « Il va falloir être flexibles et réactifs, précise-t-il. Mais on a quelques mois encore pour souffler. »