Quoi surveiller aujourd’hui ?

Bilan pour la DPJ

C’est jour de bilan dans les sphères de la protection de l’enfance. Deux directions de la protection de la jeunesse (DPJ), celles de Montréal et de la Montérégie, rencontrent les médias pour présenter leur état des lieux annuel.

Par ailleurs, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ajoutera une pierre à ce dossier aujourd’hui, elle qui veut faire un état de la situation sur les conditions de travail et d’exercice dans les centres jeunesse du Québec.

Ces bilans se tiennent un peu plus d’un an après le dépôt du rapport de la commission Laurent sur la DPJ. En avril, l’Assemblée nationale adoptait la loi 15, qui chapeautait une réforme des services de protection de la jeunesse.