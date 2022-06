Quoi retenir de la fin de semaine?

Un accord transpartisan pour le contrôle des armes

Des milliers d’Américains ont pris part samedi à des manifestations organisées dans des centaines de villes au pays afin de réclamer une régulation plus serrée des armes à feu. Cet appel à la mobilisation nationale a été lancé par March for Our Lives, un mouvement fondé en 2018 par les survivants de la tuerie dans une école secondaire de Parkland.

Au lendemain de ces manifestations, des sénateurs républicains et démocrates se sont accordés sur quelques mesures visant à restreindre l’accès aux armes à feu aux États-Unis. L’initiative prévoit des limitations d’accès aux armes pour des personnes jugées dangereuses, le renforcement de la sécurité dans les écoles et le financement de programmes consacrés à la santé mentale.

Joe Biden a salué des « avancées importantes », même si elles n’incluent pas tout ce qui est « nécessaire » pour « sauver des vies ». Il s’agit néanmoins du texte « le plus significatif sur le contrôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies », a-t-il plaidé.

La présence de dix sénateurs républicains parmi les signataires du communiqué annonçant l’accord suggère que la proposition de loi a de réelles chances de passer au Sénat si l’ensemble des 50 élus démocrates y sont favorables. Une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 est en effet nécessaire à son adoption.