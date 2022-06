Une opération policière en cours devant le parlement canadien

Une opération policière est présentement en cours devant le parlement canadien à Ottawa, a indiqué le centre des opérations de la police d’Ottawa sur Twitter.

« La police continue à investiguer sur un incident suspicieux dans la zone de la colline du Parlement. Plusieurs rues sont fermées et il y a une large présence policière. N’entrez pas dans la zone. Suivez les directions des officiers de police. »

Police continue to investigate a suspicious incident in the area of Parliament Hill. Multiple streets are closed and there is a large police presence. Do not enter the area. Follow the direction of the officers. #ottawapolice