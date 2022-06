Voyage autour du globe à travers les écrits de René Lévesque

Cet été, René Lévesque aurait eu 100 ans. Jusqu’au 24 août prochain, date anniversaire, Le Devoir souligne sur toutes ses plateformes la mémoire du fondateur du Parti québécois et de l’un des plus grands premiers ministres de l’Histoire.

René Lévesque a beaucoup écrit, infiniment plus que tout autre premier ministre du Québec. »

C’est ainsi que l’ex-premier ministre péquiste Lucien Bouchard décrit son prédécesseur ; ex-journaliste, René Lévesque était non seulement un homme politique, mais un « pédagogue populaire », qui couchait régulièrement sur le papier ses réflexions sur le Québec et sa place dans le monde.

Le professeur de science politique Guy Lachapelle a voulu en faire la preuve. Dans René Lévesque. Un homme et son siècle, il a réuni sur 264 pages les nombreux écrits et discours laissés derrière par le fondateur du Parti québécois, dont on fêtera cette année le 100e anniversaire de naissance. L’anthologie, dont le lancement officiel aura lieu lundi, ouvre une fenêtre sur la pensée lévesquienne, de ses débuts comme journaliste dans les années 1950 au crépuscule de sa carrière politique, au milieu des années 1980.

« M. Lévesque est un internationaliste, un universaliste. Et pour ça, il se démarque de tous les chefs de partis politiques », lance M. Lachapelle en entrevue avec Le Devoir. À ses yeux, au Parti québécois, seul Bernard Landry s’est approché de ce mode de pensée par la suite, et encore.

Pour élaborer le recueil de textes et « décortiquer la pensée de Lévesque », Guy Lachapelle et son équipe ont remué ciel et terre. « On en a fait venir, des boîtes », blague-t-il. L’anthologie — publiée aux Presses de l’Université Laval — contient des articles écrits pour Le Journal de Montréal, Le Jour et la Revue Moderne, ainsi que des discours, ou encore des entrevues accordées au Monde et à la revue Forces.

Le livre se veut « une anthologie de [la] pensée politique [de René Lévesque] sur les enjeux internationaux et la place du Québec dans le monde », est-il indiqué sur la couverture. De ses rencontres avec Fidel Castro et Eleanor Roosevelt jusqu’à ses critiques de l’apartheid et du racisme qui sévit aux États-Unis, en passant par ses études des cas indépendantistes à l’international, l’ex-premier ministre a les yeux tournés vers le monde.

Dans « Dark Africa » — publié dans la Revue Moderne en mars 1960 —, il parle de l’Afrique qui « fait rêver », avec ses colonies qui s’affranchissent peu à peu des empires européens, annonçant un « Commonwealth français » grouillant de républiques autonomes. Dans « Revient-on à Diên BiênPhu » — publié dans le Dimanche-Matin en 1968 —, l’ex-correspondant de guerre critique vertement la guerre du Vietnam.

« C’est si loin, le Vietnam. Il y a si longtemps que ça dure. Quoi qu’il arrive, ça ne touche plus guère personne. Peu à peu, imperceptiblement, on s’est habitué à une telle escalade d’inhumanité que, maintenant, tout ce qui se passe là-bas d’atroce nous semble banal », écrit-il.

Formé comme correspondant de guerre, René Lévesque a fait ses classes comme journaliste à l’international avant de devenir animateur de l’émission Point de mire, à Radio-Canada. Ses habitudes ne l’ont pas quitté lorsqu’il a fait le saut en politique, observe Guy Lachapelle.

« Ce sont des textes de journaliste, analyse-t-il à l’autre bout du fil. Il y avait un travail de documentation, il y avait un travail de recherche. Et je pense qu’il était influencé dans son style par les grands magazines américains qu’il aimait lire : Newsweek, Time… »

S’inspirer de l’autre

Si René Lévesque avait une fascination pour le monde, c’est aussi parce qu’il s’en est servi chez lui, soulève M. Lachapelle. L’anthologie présente d’ail-leurs une série de textes sur les combats indépendantistes de l’époque : Bangladesh, Écosse, Taiwan… « Mais Taiwan, justement, qu’est-ce au juste […] ? Est-ce encore tout bonnement, comme le proclame Mao, parcelle indiscutable d’une Chine “une et indivisible” ? » se demande le père de la souveraineté-association dans un texte paru dans Le Journal de Montréal en octobre 1971.

Guy Lachapelle observe que René Lévesque a « puisé [plusieurs] de ses projets de société » chez d’autres. « Il s’est dit : “S’il y a d’autres pays qui sont capables de le faire, nous autres aussi.” L’autodétermination des peuples, il en parle longuement », dit-il.

En rassemblant les écrits de René Lévesque, Guy Lachapelle voulait présenter l’homme politique comme l’« homme du peuple » qu’il était. Tout au long du livre, il offre aux lecteurs une incursion dans les pensées de l’ex-premier ministre. « Il aimait parler aux gens. Il y a des politiciens aujourd’hui qui sont incapables de regarder les citoyens dans les yeux. Ça m’agace. M. Lévesque se sentait proche des gens », souligne-t-il.

Le politologue invite les chefs de parti actuels à poser l’anthologie sur leur table de chevet. L’universalisme lévesquien n’est plus, affirme-t-il, et le Québec en sort perdant. « Les relations internationales sous François Legault, c’est moribond. Il n’y a plus de passion, il n’y a plus rien… Sous [Philippe] Couillard, c’était la même chose », dit-il.

Tout près de 100 ans après la naissance de René Lévesque, M. Lachapelleexhorte les politiciens d’aujourd’hui à s’inspirer du « plus grand premier ministre qu’on ait eu au Québec », un homme « résolument progressiste », un « grand démocrate » partisan du « vivre-ensemble ».

La recette se trouve facilement… Il en a laissé des traces.



René Lévesque. Un homme et son siècle

est offert en librairie.

