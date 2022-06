Opération Centaure : près de 400 armes à feu saisies depuis l’automne

Les policiers ont beau avoir saisi des centaines des armes à feu et procédé à de multiples arrestations depuis l’automne dernier dans le cadre de l’opération Centaure, les fusillades se poursuivent. Montréal a été le théâtre de trois fusillades mercredi soir et les forces policières reconnaissent qu’il reste beaucoup de travail à faire. L’été pourrait être chaud.

La Sûreté du Québec (SQ) et ses partenaires, parmi lesquels le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le Service de police de Laval (SPL) et la Gendarmerie royal du Canada (GRC), ont fait le point jeudi sur les activités de Centaure, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée mise en place par Québec en septembre dernier.

Depuis le lancement de Centaure l’automne dernier, les corps policiers québécois ont saisi 394 armes à feu et procédé à 426 arrestations. Près d’une centaine de dossiers d’enquête liés aux armes à feu sont considérés comme actifs. La SQ a également saisi sept imprimantes 3D utilisées pour la fabrication d’armes. « 85 % des armes saisies dans le cadre de la stratégie sont des armes de poing », a indiqué Benoit Richard, coordonnateur aux communications pour la stratégie Centaure.

La plupart des armes saisies proviennent des États-Unis et peuvent se vendre jusqu’à dix fois le prix initial, soit entre 3000 et 8000 $ quand elles se retrouvent en territoire québécois.

Une criminalité moins « organisée »

Depuis des mois, les fusillades se multiplient dans la région métropolitaine. Plus tôt cette semaine, le SPVM et le SPL ont d’ailleurs dévoilé des données qui démontrent une hausse importante des crimes contre la personne impliquant des armes à feu l’an dernier.

Les événements de violence armée sont plus fréquents, gagnent en intensité et se déroulent en plein jour dans l’espace public. Cette criminalité semble moins « organisée » qu’auparavant, découle d’actes de vengeance ou de riposte de la part d’individus mêlés au trafic d’armes, au proxénétisme et aux fraudes. Et les armes circulent chez une population plus jeune, notent les policiers. « C’est extrêmement préoccupant de voir qu’il y a encore des gens qui font des fusillades comme ça en plein jour », admet Benoit Richard lorsque questionné sur les trois fusillades survenues mercredi soir à Montréal en moins de six heures.

Les réseaux sociaux sont désormais le « terrain le plus chaud » pour les armes à feu à Montréal, admettent les policiers. Elles y sont « glorifiées » et les échanges virtuels conduisent à des actes violents sur le terrain. « On va voir des réactions démesurées face à des mots sur les réseaux sociaux. Souvent, ça va être suite à une querelle ou d’une rixe qui commence là et va mener à une attaque par la suite », résume Benoit Richard.

Un été chaud ?

Il reste beaucoup de travail à faire, admettent les représentants des corps de police. Un montant de 200 millions de dollars a été investi dans la lutte contre la violence armée dans le cadre des activités de Centaure qui ne limite pas ses actions à la répression, mais œuvre aussi en prévention et en recherche. Au cours des prochains mois, les policiers comptent redoubler d’efforts, mais ils s’attendent à un autre été occupé bien qu’ils espèrent assister à un ralentissement de la violence armée.

Québec a aussi annoncé de nouveaux investissements jeudi matin pour intensifier sa lutte contre les contrebandiers. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a dévoilé l’octroi de 6,2 millions de dollars sur cinq ans afin de doter le Service de police mohawk d’Akwesasne de cinq policiers supplémentaires, d’un nouveau bateau et de véhicules tout-terrain pour contrer l’approvisionnement illégal d’armes à feu sur ce territoire.