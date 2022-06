Aide financière demandée pour bien faire la lumière aux enquêtes de coroner

Une aide financière plus importante est réclamée pour que les familles puissent participer — avocats à l’appui — aux enquêtes de coroner dans des cas bien spécifiques : celles portant sur des personnes ayant perdu la vie lors d’interventions policières.

Des familles de jeunes hommes morts dans de telles circonstances font partie de celles qui formulent cette demande au gouvernement québécois.

Parmi elles se trouvent les parents de Koray Kevin Celik, mort le 6 mars 2017 lorsque des policiers du SPVM ont tenté de la maîtriser au domicile familial.

Le jeune homme de 28 ans est mort sous les yeux de ses parents. Ils veulent donc participer à l’enquête du coroner, qui aura lieu cet automne, pour aider à faire ressortir la vérité, a déclaré M. Celik en conférence de presse, jeudi matin, devant le palais de justice de Montréal.

Mais c’est un lourd fardeau financier additionnel pour les familles qui retiennent les services d’un avocat, a-t-il expliqué.

Le nouveau règlement proposé par le gouvernement provincial prévoit une aide, qui est limitée à 20 000 $ pour un seul membre de la famille du proche décédé, sauf exception. Il ne vise que les enquêtes du coroner à la suite d’une enquête indépendante menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui intervient notamment lors de décès survenus dans le cadre d’une opération policière.

Pourtant, pour les policiers, l’État est très généreux, fait remarquer M. Celik qui se demande : pourquoi un tel parti pris ?

« Pourquoi l’État croit que la balance de la justice doit pencher en faveur de la police ? »

La Ligue des droits et libertés et la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP) — ainsi qu’une soixantaine d’autres organismes de la société civile — militaient depuis un bon moment pour une telle aide et souhaitent maintenant que le règlement soit revu à la hausse.

Car un maximum de 20 000 $ n’enlèvera pas aux familles le fardeau financier qui pèse sur leurs épaules, ne leur assurera pas une représentation adéquate lors de l’enquête du coroner et surtout, ne respectera pas l’équité entre les divers participants.

Quand la police est une « partie intéressée » dans une telle enquête — un statut accordé par le coroner qui leur permet alors de déposer des preuves, de présenter des témoins et de poser des questions — « tous ses frais juridiques sont payés par l’État », a souligné Alexandre Popovic, porte-parole de la CRAP.

Pourquoi n’y a-t-il pas le même traitement pour les familles ? a-t-il demandé. « Pourquoi donner moins à ceux qui ont perdu le plus ? »

En Ontario et au Manitoba, les familles peuvent recevoir jusqu’à 90 000 $, a-t-il ajouté.

Il souligne que 20 000 $, « c’est peu » lorsqu’une enquête de coroner peut durer des semaines. Les groupes dénoncent aussi que le barème appliqué est celui de l’aide juridique : ils demandent également un autre modèle de financement. Leurs critiques ont été transmises au ministère de la Sécurité publique, espérant le faire changer d’idée avant que la version finale du projet ne soit adoptée.

Le but d’une enquête de coroner est de découvrir ce qui s’est passé pour que cela ne se reproduise plus et d’en informer le public. Mais pour cela, il faut être préparé, afin de poser les bonnes questions, insiste M. Popovic.

Cette demande de modification de règlement est dans l’intérêt du public, dans l’intérêt de tous, estime Lynda Khelil de la Ligue des droits.