Paul Arcand quittera le 98,5 dans deux ans

C’est au tour de l’animateur Paul Arcand d’annoncer qu’il quittera dans deux ans son micro au 98,5 FM à la fin de son contrat qui le lie avec la station.

« Je ne prends pas ma retraite demain, je respecte mon contrat. Je ne veux pas prolonger [et] j’ai une obligation d’informer mes patrons de ce que je veux faire », a-t-il annoncé en ondes jeudi matin. Il a précisé qu’il souhaitait « faire autre chose », évoquant notamment des projets de télévision et de documentaires.

Paul Arcand est la barre de Puisqu’il faut se lever depuis presque 20 ans. Il s’agit de l’émission du matin la plus écoutée du Grand Montréal francophone depuis des années.

Mercredi, les récents sondages Numeris ont d’ailleurs confirmé encore une fois que le 98,5 FM trônait en première place des radios les plus écoutées au pays. Quant au morning man, il reste indélogeable, son émission matinale de 5 h 30 à 9h ayant accaparé 36 % des parts du marché ce printemps, contre 19 % pour Radio-Canada, son principal concurrent.

En ondes, Paul Arcand a justement tenu à remercier chaudement ses auditeurs d’être à l’écoute. « Merci beaucoup de votre présence chaque matin, de votre fidélité, et je remercie toute l’équipe qui travaille, travaille, travaille pour vous amener, on le souhaite, le contenu le plus pertinent ».

D’autres détails suivront.