Quoi surveiller aujourd’hui ?

Prévention en santé

L’adage voulant qu’il vaille mieux prévenir que guérir pourrait être de mise cet après-midi, alors que le gouvernement québécois procédera à une annonce sur la prévention en santé. Pour l’occasion, deux ministres seront de la partie, soit celui de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Dans le récent plan de « refondation » du système de santé présenté par M. Dubé, une petite place était faite à la prévention. Le dossier a été confié au sous-ministre adjoint Horacio Arruda, qui sera de l’annonce jeudi. Aussi présente : la présidente de la Table québécoise sur la saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, Sylvie Bernier.