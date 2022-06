Ottawa nomme une interlocutrice pour les tombes non marquées autour des pensionnats

Ottawa annonce que Kimberly Murray servira d’interlocutrice spéciale indépendante dans le délicat dossier des tombes non marquées autour des pensionnats fédéraux pour Autochtones.

Ancienne directrice générale de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Mme Murray travaillera avec les communautés autochtones pour faire des recommandations visant à renforcer les lois et les pratiques liées à cette question, afin de protéger et de préserver les lieux de sépulture trouvés sur les anciens sites des pensionnats.

Le gouvernement avait promis de créer ce poste l’année dernière après que des radars ont détecté dans le sol ce qui semble être des centaines de tombes non marquées sur les sites d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

D’autres lieux de sépulture anonymes ont été découverts par la suite et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré qu’ils ne devraient être que la « partie émergée de l’iceberg ».

Ottawa a indiqué mercredi qu’à titre d’interlocutrice spéciale, Mme Murray engagera le dialogue avec les gouvernements, les organisations représentatives, les collectivités, les survivants et survivantes et les familles des Autochtones « au sujet de l’identification, de la préservation et de la protection des tombes et des sépultures anonymes, y compris du possible rapatriement des dépouilles ».

Elle soumettra un rapport provisoire dans un an, puis un rapport définitif dans deux ans.

Kimberly R. Murray est membre de la première nation mohawk de Kanesatake, au nord de Montréal. Elle est la dirigeante principale du nouveau Secrétariat des survivants des Six Nations de la rivière Grand, où elle cherche à faire la lumière sur les enfants disparus et les tombes anonymes à l’Institut Mohawk.

Avant d’assumer ce rôle, Mme Murray était devenue en 2015 la toute première sous-procureure générale de la Division de la justice pour les Autochtones en Ontario.

Kúkpi7 Rosanne Casimir, de la communauté des Tk’emlúps te Secwépemc, qui a assisté mercredi à l’annonce à Ottawa aux côtés du chef Cadmus Delorme, de la Première Nation Cowessess, affirme que le mandat de l’interlocutrice confirme le respect qui doit prévaloir entre les communautés autochtones et le gouvernement fédéral.

Mme Murray a indiqué qu’elle était prête à discuter des défis auxquels les communautés ont été confrontées dans leurs efforts inlassables pour récupérer, protéger et commémorer les personnes enterrées près d’anciens pensionnats, y compris comment démanteler les lois coloniales.