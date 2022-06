Le maire de Sorel-Tracy est destitué

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, a été destitué. La Cour supérieure a entériné mercredi la recommandation de la Commission municipale du Québec (CMQ) qui estimait que Serge Péloquin avait abusé de ses fonctions en installant un micro dans le bureau du greffier de la Ville afin d’épier ses conversations.

Dans sa décision, le juge Steve J. Reimnitz indique avoir tenu compte de l’acte d’acquiescement total du maire Péloquin. Il déclare donc l’élu inhabile à exercer ses fonctions pour une période d’un an.

Plus tôt en matinée, le juge avait brièvement entendu les avocats des deux parties et avait pris le dossier en délibéré. « C’est un dossier relativement important. J’ai l’intention de rendre jugement ce matin, mais j’ai l’intention d’examiner le dossier plus en détail dans mon bureau », avait-il dit.

La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la CMQ jugeait que les gestes posés par le maire Péloquin portaient « sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité » de sa fonction et réclamait de la Cour qu’il soit déclaré inhabile à siéger comme élu.

Rappelons qu’en novembre 2020, Serge Péloquin avait dissimulé dans le bureau du greffier René Chevalier un dispositif pour enregistrer ses conversations. L’équipement était demeuré dans le bureau de l’employé pendant quinze mois avant que celui-ci le découvre et alerte le directeur général.

Cette destitution fait en sorte qu’une élection à la mairie de Sorel-Tracy devra être tenue dans les prochains mois.

D’autres détails suivront.