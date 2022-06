Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le sort du maire de Sorel-Tracy

Sera-t-il destitué ou pas ? Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, pourrait être fixé sur son sort mercredi alors qu’il comparaîtra devant la Cour supérieure à la suite de la demande de destitution soumise au tribunal par la Commission municipale du Québec (CMQ).

Selon la CMQ, M. Péloquin a abusé de ses fonctions lorsqu’il a installé un micro dans le bureau du greffier de la Ville en novembre 2020 afin d’épier ses conversations. Le maire a dit prendre acte des faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu que la Loi sur les cités et villes ne lui accordait pas un tel pouvoir de surveillance et qu’il avait agi de « façon imprudente, quoique de bonne foi, au meilleur de sa connaissance et dans le seul but de protéger les intérêts de la municipalité ».