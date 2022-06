Le sort du maire de Sorel-Tracy pourrait être connu mercredi

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, pourrait être fixé sur son sort mercredi alors qu’il comparaîtra devant la Cour supérieure à la suite de la demande de destitution soumise au tribunal par la Commission municipale du Québec (CMQ).

Le mois dernier, au terme de son enquête, la CMQ avait conclu que le maire Péloquin avait abusé de ses fonctions lorsqu’il avait installé un micro dans le bureau du greffier de la Ville afin d’épier ses conversations. Elle s’était adressée à la Cour supérieure pour faire déclarer Serge Péloquin inhabile à siéger comme élu pendant un an.

Le juge qui entendra la cause mercredi pourrait rendre une décision sur le banc ou prendre le dossier en délibéré. S’il décidait de se ranger à la demande de la CMQ et confirmer la destitution du maire Péloquin, des élections à la mairie de Sorel-Tracy devront être tenues dans les prochains mois.

La tempête

La controverse entourant l’espionnage du greffier par la maire Péloquin secoue l’hôtel de ville de Sorel-Tracy depuis des semaines. Rappelons qu’en novembre 2020, le maire avait dissimulé un appareil électronique permettant de capter le son et l’image dans le bureau du greffier de la Ville, René Chevalier. L’appareil était relié à une application installée sur le téléphone cellulaire du maire et celui-ci pouvait actionner l’enregistrement quand il le souhaitait. René Chevalier a découvert l’appareil quinze mois plus tard et en a alerté le directeur général de la Ville.

Serge Péloquin a toujours soutenu que l’article 52 de la Loi sur les cités et villes lui permettait d’effectuer une telle surveillance. Il laissait entendre qu’il devait recueillir des preuves pour appuyer des reproches qu’il avait à l’endroit du greffier, reproches dont la teneur n’a jamais été rendue publique.

La CMQ allègue au contraire que la Loi sur les cités et ville ne permettait pas au maire d’agir ainsi et que celui-ci avait abusé de ses fonctions et s’était arrogé celles de son directeur général.

Acquiescement total

Le 19 mai dernier, le maire Péloquin a cependant transmis à la Cour un « acte d’acquiescement total », disant prendre acte des faits qui lui sont reprochés. Dans sa déclaration, Serge Péloquin a reconnu que la Loi sur les cités et villes ne lui accordait pas un tel pouvoir de surveillance et qu’il avait agi de « façon imprudente, quoique de bonne foi, au meilleur de sa connaissance et dans le seul but de protéger les intérêts de la municipalité ».

Serge Péloquin a dit accepter les conséquences de ses actes et a reconnu que « les gestes qui lui sont reprochés portent sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de ses fonctions de maire ».

À l’issue d’une assemblée du conseil municipal le 30 mai dernier, Serge Péloquin avait dit s’en remettre à la Cour. « Je ne suis pas celui qui va décider pour le juge. La Commission municipale n’est pas celle qui va décider pour le juge. En tout respect, la Commission municipale a dit : on pourrait faire déclarer le maire inhabile pour un an. Moi, j’ai dit : si c’est ça, je vais acquiescer, qu’on en finisse et que je passe à autre chose », a-t-il expliqué aux journalistes.

Serge Péloquin est le premier élu municipal à être visé par une demande en inhabilité en vertu du nouvel article 305.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités adopté en novembre 2021 par l’Assemblée nationale. Précisons que cet article peut s’appliquer lorsque la conduite d’un élu « porte sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction ».