Montréal demeure sécuritaire, assure la Ville

Même si la criminalité connaît une importante hausse, comme en témoigne le rapport 2021 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) publié lundi, Montréal demeure une ville sécuritaire, soutient l’administration de la mairesse Valérie Plante.

« Pour nous, ce rapport n’est pas vraiment une surprise. On sait qu’il y a une augmentation de la violence armée, d’autant que ça fait plus d’un an qu’on travaille le dossier », a commenté mardi Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique du comité exécutif.

La montée de la criminalité s’observe ailleurs en Amérique du Nord, a-t-il noté. « Ce qu’on voit présentement est quand même préoccupant pour ce qui est de la violence armée. Ça demeure notre priorité. »

Rappelons que le rapport du SPVM publié lundi révélait que les crimes contre la personne avaient augmenté de 17,3 % au cours des cinq dernières années. La moitié des homicides et des tentatives de meurtre commis sur le territoire du SPVM en 2021 impliquait la présence ou l’utilisation d’une arme à feu. Et le nombre de décharges d’arme à feu a explosé, passant de 71 à 144 en un an.

Alain Vaillancourt estime que le SPVM fait un « effort colossal » pour contrer la violence armée. L’élu a notamment évoqué l’opération majeure menée le mois dernier qui a permis le démantèlement d’un réseau de trafic et de production d’amphétamine et la saisie de 21 armes à feu. « Ç’a quand même pris 11 mois pour faire cette enquête. Des fois, c’est long, mais le travail se fait au quotidien. »

« Le rapport démontre que le SPVM fait ce qu’il a à faire. Ils sont très agiles dans le contexte », a poursuivi l’élu. « On n’attend pas les incidents pour agir. On a bonifié le budget de la police de 45 millions. On a bonifié leurs équipes mixtes telles qu’ELTA, pour lutter contre les armes à feu. Juste l’an dernier, ils ont retiré près de 700 armes à feu. […] Le SPVM a les ressources nécessaires présentement pour effectuer leurs enquêtes. »

Une tout autre lecture

Les propos d’Alain Vaillancourt n’ont pas rassuré l’opposition. « Est-ce qu’on a lu le même rapport ? On a clairement vu que tous les indicateurs sont au rouge », s’est insurgé le conseiller d’Ensemble Montréal Abdelhaq Sari. Les 36 homicides survenus en 2021 représentent une augmentation de près de 40 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, a-t-il fait remarquer. Et les données concernant les voies de fait et les tentatives de meurtre sont aussi inquiétantes, a-t-il dit.

« Certes, la violence a augmenté à travers tout le Canada, mais à Montréal, on a une particularité : on a une administration qui n’est même pas consciente du problème, qui fait preuve de laxisme et d’un manque de compétence en ce qui concerne la sécurité urbaine. Elle ne soutient pas vraiment le SPVM. »

Selon M. Sari, le SPVM a un problème d’effectifs. Le rapport indique d’ailleurs qui 377 postes de policiers sont toujours vacants. L’administration devrait commencer par combler ces postes, croit l’élu. « Les policiers et policières qui se désengagent, qui sont fatigués et en burn-out », a-t-il rappelé.

M. Sari n’est pas convaincu que Montréal est encore sécuritaire. « Je pense qu’il faut demander aux parents qui ont peur que leurs enfants aillent à l’école à pied. Cette inquiétude est maintenant très répandue à travers notre ville et il manque d’actions de la part de l’administration. »

Le rapport du SPVM fera l’objet d’une présentation publique mercredi devant la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal.