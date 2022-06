Une école de Verdun évacuée et fermée à cause de menaces

L’école secondaire Monseigneur Richard, située dans l’arrondissement de Verdun à Montréal, a évacué les élèves et fermé ses portes pour la journée en raison de menaces décrites comme une « mauvaise blague ».

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel vers 8 h 45 mardi matin à cause d’un élève, mineur, qui a voulu « faire une mauvaise blague à un autre jeune, en disant qu’il avait mis un engin explosif dans l’école », a expliqué au Devoir la porte-parole du SPVM, Mariane Allaire-Morin.

« Suite à ça, le jeune a eu peur et il est parti. La direction a été avisée par un autre jeune, et le 911 a été contacté. Voyant que la situation prenait de l’ampleur, le jeune est allé voir la direction pour dire que c’était lui, et que c’était une mauvaise blague, pour rire », ajoute-t-elle.

Celui-ci a néanmoins été arrêté et amené au centre d’enquête pour être interrogé par des enquêteurs. La porte-parole souligne que des paroles de ce type ne sont pas à prendre à la légère et qu’il peut y avoir des répercussions. « Il peut y avoir des accusations criminelles, des blagues comme ça, c’est du sérieux », insiste-t-elle.

L’école a été fermée par la direction pour la journée et lors du passage du Devoir vers 11 h 30, les élèves avaient déjà quitté et le personnel pouvait malgré tout entrer dans l’école. Il n’y avait pas de périmètre de sécurité et quelques policiers étaient sur place.

« L’école a été fouillée à l’intérieur et à l’extérieur » par mesure préventive, et rien n’a été trouvé, précise la porte-parole du SPVM.

Deux écoles secondaires de la Rive-Sud de Montréal avaient également fermé leurs portes vendredi dernier après avoir été la cible de menaces.