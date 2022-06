Hausse importante des crimes contre la personne à Montréal

Les homicides et les crimes contre la personne impliquant l’utilisation ou la présence d’une arme à feu ont augmenté de façon notable à Montréal l’an dernier, révèle le bilan des activités du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rendu public lundi.

Le rapport annuel fait état de 25 129 crimes commis contre la personne en 2021, contre 22 984 l’année précédente, et d’une augmentation de 17,3 % en cinq ans. Cette tendance à la hausse de la criminalité s’observe partout au Canada, souligne le SPVM dans son bilan annuel.

« Les homicides et les tentatives de meurtre ont augmenté de façon importante et la problématique de la violence armée contribue très certainement à ce portrait », note le SPVM. « En effet, la moitié des homicides et des tentatives de meurtre commis sur le territoire du SPVM en 2021 impliquait la présence ou l’utilisation d’une arme à feu. »

En 2021, le SPVM a dénombré 516 crimes contre la personne associés à la présence ou à l’utilisation d’une arme, contre 437 en 2020, soit une hausse de 18 %. De ce nombre, on comptait 17 homicides, contre 5 en 2020. Le nombre de décharges d’arme à feu a par ailleurs explosé, passant de 71 à 144 en un an. Ce constat pourrait être lié à la croissance importante des appels de citoyens à ce sujet, souligne le SPVM. « Au-delà d’une augmentation réelle des incidents de ce type, on peut penser que la population est également plus encline à communiquer avec le SPVM lorsqu’elle entend des coups de feu », précise-t-on.

Le SPVM a cependant saisi moins d’armes que l’année précédente, soit 628, alors que ce nombre atteignait 744 en 2020. Les armes remises volontairement ont pour leur part légèrement augmenté, passant de 321 à 331 pour la même période.

Agressions sexuelles en hausse

Pour leur part, les dénonciations d’agression sexuelle ont connu une hausse de 32,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. « La médiatisation de cas portés devant les tribunaux, le dépôt des rapports de commissions dont Rebâtir la confiance, et une plus grande sensibilisation générale de la population ont certainement contribué à une augmentation des dénonciations auprès de la police », fait remarquer le SPVM.

L’an dernier au Québec, 26 femmes ont été assassinées, dans un contexte conjugal pour une grande majorité des victimes. À Montréal, cinq femmes ont perdu la vie dans ces circonstances. « Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la violence subie par les victimes sont indiscutables », indique le SPVM, qui évoque « l’urgence d’agir ». La semaine dernière, il a d’ailleurs fait le point sur le travail effectué par la nouvelle Section spécialisée en violence conjugale, qui a traité l’an dernier près de 7000 dossiers liés à la violence conjugale.

Les crimes haineux perpétrés en raison de l’origine ethnique, de la religion ou de l’orientation sexuelle ont connu une baisse l’an dernier. De même, les crimes contre la propriété, notamment les introductions par effraction, freinées par la présence des résidents dans leur domicile en raison de la pandémie, ont enregistré une diminution. En revanche, les vols de véhicules ont bondi, avec une hausse de 43,9 % depuis 2016.

Le nombre d’appels reçus au 911 a aussi diminué légèrement.

Lors de la dernière campagne électorale municipale, la question des effectifs policiers avait fait l’objet de vifs débats entre les principaux partis. À l’heure actuelle, le SPVM compte 4523 policiers, en plus de 1294 employés civils, alors que le maximum autorisé est de 4900 policiers. Un total de 377 postes de policiers sont vacants. En 2021, 222 policiers ont été embauchés, dont 81 femmes. Celles-ci comptent pour près de 35 % des effectifs.

L’an dernier, les forces policières ont été déployées pour 520 manifestations. À elles seules, les séries éliminatoires de la Coupe Stanley ont accaparé 45 % de la facture totale liée aux manifestations, souligne le bilan.

Le rapport du SPVM fera l’objet d’une présentation publique mercredi après-midi devant la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal.